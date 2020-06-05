Виктора Немытова снова задержали у МВД. Он держал плакат "Россия без Путина"

Активист Виктор Немытов был задержан с одиночным пикетом возле здания управления МВД по Москве по адресу Петровка, 38. Об этом сообщает YouTube-канал Sota Vision.

Он пришел туда, чтобы поддержать арестованного ранее «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого сразу по четырем статьям УК РФ, В руках у Немытова был плакат «Россия без Путина», с надписью на другой стороне: «Свободу Петрову, Фокину, Азару, Воронцову».

Напомним, что ранее Виктора Немытова уже задерживали за одиночный пикет возле того же здания. Тверской суд приговорил его к административному аресту в 15 суток за нарушение правил проведения массовых акций, однако позднее он оспорил это решение в Мосгорсуде, где обвинение было переквалифицировано в статью о нарушении самоизоляции. В тот же день активиста освободили.