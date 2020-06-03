Дело "Омбудсмена полиции" было передано из МВД в Следственный комитет

Прокуратура заявила о передаче дела, возбужденного в отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, из Министерства внутренних дел в Следственный комитет. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, на этом настаивала защита Воронцова, где полагают, что обвинения основаны на оговоре, а само дело возбуждено по инициативе руководства МВД, где недовольны его деятельностью, направленной на защиту прав рядовых сотрудников ведомства.

Среди обвинений в адрес Воронцова, указывается четыре уголовные статьи: его подозревают в вымогательстве средств у бывшего сотрудника МВД (он же об этом и заявил через несколько лет после инцидента), а также в распространении порнографии (дела возбуждены по обращению двух девушек).

Напомним, что ранее МВД выпускало специальный релиз, где просило всех, кто мог пострадать от рук Воронцова обратиться к ним. Перед этим «Омбудсмена полиции» задержали, когда он находился в своей квартире с семьей — дверь в его квартире полностью выпилили, а сотрудники в полном обмундировании параллельно проникли в дом через окно, спустившись с крыши, при этом Воронцов не оказывал сопротивления.

Позднее в МВД опровергли данные прессы о том, что конвой правозащитника пришлось заменить после того, как сотрудники полиции отказались сопровождать его.