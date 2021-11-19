ФСБ на защите чувств верующих, «дворник-шеринг», чиновникам впервые досталось за QR-коды. Главное за 19 ноября

Уголовные дела из-за непристойных фото на фоне храмов стали настолько популярными, что к ним подключилась контрразведка. С одной из фигуранток такого дела в Калуге на связь вышел сотрудник ФСБ, хотя дела на неё пока не завели даже в МВД. В итоге он объяснил девушке, что лучше написать «явку с повинной», что она и сделала, хотя ничьи чувства оскорблять не собиралась. Но правоохранители, возможно, меньшая из её забот — после заявления МВД о проверке девушку начали травить в соцсетях и даже угрожать расправой ей и её матери.

Тем временем в Петербурге правоохранители нашли новое фото, сделанное несколько месяцев назад на фоне собора Спас на Крови. На нем двое несовершеннолетних снимают штаны. Сперва МВД заявило о розыске, спустя несколько часов «злоумышленников» нашли — это два подростка 15 и 17 лет, пишет «Фонтанка». СК уже возбудил уголовное дело. Так как уголовная ответственность по статье грозит лишь с 16 лет, судить по всей строгости закона об оскорблении чувств верующих будут лишь одного из ребят.

В Волгограде несколько разгневанных жителей ворвались в здание местного Роспотребнадзора. Сперва они побеседовали с главным санитарным врачом на повышенных тонах, а когда она заперлась в другом кабинете, пошли «проверять» QR-коды у её подчинённых. Среди протестующих были и представители бизнеса, которых кроме самих QR-кодов, доставших всех активистов, также довели постоянные проверки и штрафы ведомства.

Политологи уже предупреждали, что не зря ответственность за непопулярные QR-коды с губернаторов власти решили переложить на Роспотребнадзор, чиновникам которого избираться не нужно.

Два американских сенатора в проекте резолюции предложили не признавать Владимира Путина президентом, если он останется на этом посту после 2024 года, когда истекает его 4-й (или нулевой, учитывая поправки к Конституции) срок. В Совфеде это назвали вмешательством во внутренние дела, а в посольстве РФ в Вашингтоне — «оголтелой русофобией» сенаторов, которые, по их мнению, занимаются «самопиаром».

Сенатор Людмила Нарусова и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова разработали законопроект, по которому за пытки и издевательства в колониях предлагается сажать на 10 лет. Работа во ФСИН или в правоохранительных органах согласно инициативе будет отягчающим обстоятельством, то есть относится к силовикам, пытавшим заключённых, в теории должны будут строже. Вот как г-жа Нарусова прокомментировала предложение «Собеседнику».

В Петербурге придумали инновационный способ борьбы с сугробами: жителям раздадут лопаты и заплатят за день работы по тысяче рублей. Инициативу назвали «дворник-шерингом». Пока проект проходит в пилотном режиме в одном из районов, но если он покажет себя хорошо, добровольцам разрешат трудиться на благо города за деньги во всем городе. Правда, привлекать жителей будут только во время снегопадов, когда городские службы сами не справляются с завалами.