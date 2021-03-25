Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 20:51

Российского теннисиста дисквалифицировали из-за допинга. Он признал вину

Габашвили не сможет принимать участие в официальных турнирах следующие 20 месяцев. Сам спортсмен с наказанием согласен

Фото: Global Look Press

Теймураз Габашвили

В анализах теннисиста Теймураза Габашвили обнаружили запрещенное вещество фуросемид, которое считается допингом. Его нашли в образцах мочи, сданных ещё летом, на турнире Beeline Business Challenger, который проходил в Казахстане — на нем Габашвили сумел пройти лишь до второго тура.

Международная теннисная федерация (ITF) приняла решение дисквалифицировать 36-летнего спортсмена на 20 месяцев. Всё это время он не сможет выступать на официальных турнирах. Сам Габашвили свою вину признал и согласился на такое наказание, сообщает пресс-служба ITF.

В 2016 году Габашвили поднимался на 43-ю строчку мирового рейтинга. Сейчас теннисист находится на 270-м месте в рейтинге ATP.

Теги: #теннис

Рубрика: Спорт

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 3 часа назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Культура и ТВ 1 час назад

Переодетая Россия

Культура и ТВ 3 часа назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Культура и ТВ 6 часов назад

«Бальзамов» – новая премьера ноября в «Булгаковском Доме»

Спорт 9 часов назад

НХЛ может не поехать на Олимпиаду. Россия не готова к такому решению

Шоу-бизнес 9 часов назад

Марина Хлебникова: «Овсиенко, Гулькина и Кай Метов – настоящие люди, они меня не бросят»

Шоу-бизнес 11 часов назад

«Затяжная депрессия»: озвучена главная причина трагедии Марины Хлебниковой

Шоу-бизнес 12 часов назад

«За Марину остается молиться»: Юлиан рассказал о состоянии Хлебниковой

Спорт 1 день назад

Китайская теннисистка пропала после обвинения соратника Си Цзиньпина в домогательствах

Шоу-бизнес 1 день назад

Участник «Ледникового периода» Макар Запорожский: Не против вылететь с проекта

Шоу-бизнес 1 день назад

«Распутина меня пугает тем, что завоет и залает...» Наталия Власова раскритиковала «непрофессиональное» жюри «Суперстара»

Культура и ТВ 1 день назад

Исчезновению Саши Бортич официальных объяснений не нашлось

Культура и ТВ 1 день назад

«Тайная лавка ядов»: загадочно предсказуемый псевдосаспенс

Шоу-бизнес 1 день назад

"Светлана может оказаться на улице": Сафронов предостерег Светличную от аферистов

Шоу-бизнес 1 день назад

"Хотела поднять Коле настроение": Поргина покрасилась в розовый цвет ради умершего супруга

Шоу-бизнес 1 день назад

Пугачева исхудала на уколах для диабетиков? Ученые из Дании спасают русских звезд от лишнего веса

Шоу-бизнес 1 день назад

"Один поцелуйчик!" Наташа Королева шокировала Николаева неожиданной просьбой

Шоу-бизнес 1 день назад

«Мне стыдно, что я когда-то стоял рядом с Пригожиным!» Продюсер подаёт в суд на Авраама Руссо

Культура и ТВ 2 дня назад

Кехман снимает с репертуара спектакль с Бузовой и планирует закрыть МХАТ на реконструкцию

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика