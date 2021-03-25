Российского теннисиста дисквалифицировали из-за допинга. Он признал вину

В анализах теннисиста Теймураза Габашвили обнаружили запрещенное вещество фуросемид, которое считается допингом. Его нашли в образцах мочи, сданных ещё летом, на турнире Beeline Business Challenger, который проходил в Казахстане — на нем Габашвили сумел пройти лишь до второго тура.

Международная теннисная федерация (ITF) приняла решение дисквалифицировать 36-летнего спортсмена на 20 месяцев. Всё это время он не сможет выступать на официальных турнирах. Сам Габашвили свою вину признал и согласился на такое наказание, сообщает пресс-служба ITF.

В 2016 году Габашвили поднимался на 43-ю строчку мирового рейтинга. Сейчас теннисист находится на 270-м месте в рейтинге ATP.