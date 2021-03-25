В России хотят ужесточить наказание за пытки и издевательства над заключенными

В Совете Федерации разработали законопроект, предусматривающий наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет за издевательства и пытки над задержанными и осужденными. Инициатива разработана главой комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмилой Нарусовой совместно с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Об этом сообщает «Коммерсант».

«В нашем законопроекте написано, что это (работа в правоохранительных органах и уголовно-исправительной системе – прим. ред.) должно быть отягчающим обстоятельством. Срок за это должен составлять до десяти лет лишения свободы», – заявила Нарусова.

Как рассказала глава комитета, законопроект начал разрабатываться еще в 2019 году, но «последние события стали толчком, чтобы его приняли для рассмотрения». Она пояснила, что имеет в виду публикации правозащитного проекта Gulagu.net, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО.

Нарусова подчеркнула, что сейчас ответственности за «превышение должностных полномочий», которое сейчас вменяют силовикам и сотрудникам ФСИН за подобные издевательства, недостаточно – за это преступление могут просто уволить с работы, в то время как должна быть уголовная ответственность, добавила она.

Газета напоминает, что статья 117 УК РФ (истязание) предусматривает наказание за причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями с применением пытки сроком до семи лет лишения свободы.

Отмечается, что в этом законопроекте пытки впервые фигурируют как самостоятельный состав преступлений, который ужесточает уголовную ответственность должностных лиц. Документ планируют обсудить на заседании рабочей группы в рамках Совфеда 22 ноября. Работу над документом планируется завершить до конца года.