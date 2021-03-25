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Йога vs Христианство

Курганская епархия РПЦ взялась за борьбу с йогой среди своих прихожан. Пока никто не победил

В Курганской епархии РПЦ уверены, что йога – это не люди в трико и с ковриками, которым что-то мешает заниматься больше похожим на спорт спортом, а конкурирующая религия, от которой непременно надо отвадить паству. Потому что пожертвования, торговля свечками и пр., сами понимаете.

В общем, епархия напечатала красивые листовки на тему «Может ли христианин заниматься йогой», украсив их изображением не очень одетого индийского дедушки, застывшего в довольно сложной раскоряке. Взгляд у деда недобрый, как бы говорящий: «Христианин, пшёл вон! Выполнено профессионалом, не пытайся повторить!» Хотя, может все дело в раскоряке, дедушка-то старенький. Листовку можно получить и в епархиальном культурно-просветительском центре, и в храмах Кургана. А если это вам далеко, то просто зайти на епархиальный паблик во «ВКонтакте» и проникнуться там.

Там, в паблике, в связи с выходом листовок, в комментах разгорелся нешуточный холивар. Полагаем, между прихожанами, на досуге складывающимися в позу лотоса и просто прихожанами. Потому что нормальному человеку просто так без дела зайти туда вряд ли придет в голову. Первые укоряли попов в том, что они застряли в дремучем средневековье, а вторые обвиняли первых во всех смертных грехах, слали их в уже упомянутую позу лотоса и желали вывихнуть побольше суставов. Демонстрируя тем самым, что христианство – религия мира и добра.

К выводу, что йога – религия, попы пришли через то, что перевод слова «йога» и слова «религия» на русский язык идентичны. Из этого они делают вывод, что слова «йога» и «религия» – синонимы. А из этого – что христианин и йога суть взаимоисключающие параграфы. Тут не мог не встрепенуться президент Федерации йоги России (чего только не напридумают!) Сергей Репин. Он обвинил авторов листовок в незнании матчасти и невежестве. И отметил, «что люди с древних времён занимаются духовными практиками, не связанными с религиями, в число которых входит и йога». Но голос разума никто не услышал.

Вообще, на стороне противников йоги в этом споре стоит Священный Синод Элладской православной церкви, который в 2015 году, по случаю провозглашения ООН Всемирного дня йоги, заявил о её несовместимости с христианством. Но вот Папа Римский Франциск наоборот говорил о йоге, как об одном их путей к обретению святого духа. Тут сразу возникает вопрос о совместимости различных конфессий с ООН и, похоже, пора закругляться. Коврик для йоги, оказывается, тоже может не довести до добра.

Рубрика: Общество

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