Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:10

Большинство студентов-программистов хотят уехать из России

Об этом заявили 53% опрошенных. Чаще всего хотят уехать в США, Германию, Великобританию и Канаду

Фото: Global Look Press

Согласно результатам проведённого GeekBrains опроса пяти тысяч студентов, обучающихся в вузе на IT-направлениях, большая часть из них – 53% – выражают желание уехать за границу. Кроме зарплат и дополнительных возможностей их также привлекает более высокий уровень жизни. IT-компаниях тем временем напоминают, что с пандемией программисты все чаще стали работать на зарубежные компании с территории России, а в отечественных фирмах наблюдается серьезный дефицит специалистов.

«У нас в стране особенная ситуация — демографическая яма, не хватает и опытных, и начинающих айтишников. Выпускники ведущих технических вузов, например МГУ или МФТИ, пользуются огромным спросом: на них идет охота, очень многих начинают хантить еще во время учёбы», — объясняет РБК основатель AT Consulting и президента Лиги цифровой экономики Сергей Шилов. 

В Минцифры в начале 2021 года дефицит кадров в этой сфере оценивали от 500 тысяч до миллиона специалистов.

Шилов добавляет, что число работающих удалённо на иностранные компании сейчас измерить не представляется возможным, поэтому не получается даже оценить масштаб проблемы.

Чаще всего студенты хотят уехать в США (25%). Другие страны называют куда реже: Великобританию — 7%, Германию — 6%, а Канаду — 5%. Ещё 23% называют менее популярные страны, а 34% пока не определились.

В России возможности для профессионального роста и участия в международных проектах есть, но они меньше, чем за рубежом, говорит глава Kaspersky Academy Денис Баринов: «в международных IT-хабах, которые находятся, как правило, на территории Западной Европы, Америки и Юго-Восточной Азии, таких возможностей в целом больше».

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Общество 20 минут назад

Московские власти заверили, что в метро не будет помещений для намаза

Общество 26 минут назад

Подгузники и раскраски: в «Красном кресте» рассказали, что поможет спасти детей на белорусско-польской границе

Общество 54 минуты назад

Тайна «подметных» видео Катерины Босов

Общество 1 час назад

Проверка QR-кодов: в Волгограде жители парализовали работу Роспотребнадзора

Общество 1 час назад

Валерий Федоров :"Не надо нас пугать какими-то загадочными антиваксерами"

Общество 2 часа назад

Путин разрешил пополнять Пенсионный фонд деньгами коррупционеров

Общество 2 часа назад

Тренд на полуголые фото набирает популярность: В Питере ищут молодых людей, оголившихся у собора

Общество 2 часа назад

СМИ: репера Моргенштерна проверяют на предмет пропаганды наркотиков и «паразитирующего образа жизни»

Общество 3 часа назад

Финансовая пирамида QBF «кинула» Анастасию Волочкову: прима обратилась в полицию

Общество 3 часа назад

Россиян с детьми запретили привлекать к работе сверхурочно без их согласия

Общество 5 часов назад

AstraZeneca собирается зарегистрировать свою вакцину от COVID-19 в России

Общество 5 часов назад

19 ноября самое длительное за последние 500 лет лунное затмение

Общество 6 часов назад

В России зафиксировали новый антирекорд смертности от COVID-19

Политика 6 часов назад

В Конгрессе США заявили, что не намерены признавать Путина президентом после 2024-го

Общество 7 часов назад

Сергей Зуев: «Я и представить не мог, что настолько всем нужен!»

Общество 7 часов назад

В России хотят ужесточить наказание за пытки и издевательства над заключенными

Общество 8 часов назад

Главное к утру: уголовное дело против задержавших школьницу полицейских, арест подозреваемого в педофилии депутата

Общество 10 часов назад

Певица Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии, ее госпитализирована после пожара

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика