Большинство студентов-программистов хотят уехать из России

Согласно результатам проведённого GeekBrains опроса пяти тысяч студентов, обучающихся в вузе на IT-направлениях, большая часть из них – 53% – выражают желание уехать за границу. Кроме зарплат и дополнительных возможностей их также привлекает более высокий уровень жизни. IT-компаниях тем временем напоминают, что с пандемией программисты все чаще стали работать на зарубежные компании с территории России, а в отечественных фирмах наблюдается серьезный дефицит специалистов.

«У нас в стране особенная ситуация — демографическая яма, не хватает и опытных, и начинающих айтишников. Выпускники ведущих технических вузов, например МГУ или МФТИ, пользуются огромным спросом: на них идет охота, очень многих начинают хантить еще во время учёбы», — объясняет РБК основатель AT Consulting и президента Лиги цифровой экономики Сергей Шилов.

В Минцифры в начале 2021 года дефицит кадров в этой сфере оценивали от 500 тысяч до миллиона специалистов.

Шилов добавляет, что число работающих удалённо на иностранные компании сейчас измерить не представляется возможным, поэтому не получается даже оценить масштаб проблемы.

Чаще всего студенты хотят уехать в США (25%). Другие страны называют куда реже: Великобританию — 7%, Германию — 6%, а Канаду — 5%. Ещё 23% называют менее популярные страны, а 34% пока не определились.

В России возможности для профессионального роста и участия в международных проектах есть, но они меньше, чем за рубежом, говорит глава Kaspersky Academy Денис Баринов: «в международных IT-хабах, которые находятся, как правило, на территории Западной Европы, Америки и Юго-Восточной Азии, таких возможностей в целом больше».