«Облили краской, имитирующей кровь»: на сторонников перезахоронения Сталина совершено нападение

Настоящим скандалом закончилась пресс-конференция, посвящённая возможной эксгумации тела Иосифа Сталина. Неизвестные ворвались на мероприятие и устроили массовую драку. Подробностями потасовки с «Собеседником» поделился очевидец.

Идея эксгумации и перезахоронения тела Сталина принадлежит правнуку Сталина Селиму Бенсааду. По его словам, вождь при жизни неоднократно говорил о своём желании быть похороненным на Новодевичьем кладбище рядом с прахом своей второй супруги Надежды Аллилуевой. Но последняя просьба экс-главы СССР так и не была исполнена – он был захоронен у Кремлевской стены.

На пресс-конференции, посвящённой этому вопросу, главными спикерами был сам потомок вождя, а также биограф семьи Сталина Лана Паршина. В самый разгар мероприятия в помещение ворвались неизвестные мужчины и с нелицеприятными возгласами начали нападать на всех, кто попадался им под руку. Примечательно, что некоторые из непрошенных гостей были одеты в солдатскую форму, а один из них размахивал верёвкой.

– Двое участников пресс-конференции сильно пострадали – это Лана Паршина и пресс-атташе Селима Бенсаада Вадим Горжанкин, – рассказала нам очевидец, частный продюсер и пиарщик Анастасия Адерес. – Они были облиты краской сомнительного состава, имитирующей кровь. Однако, чудом обошлось без травм.