«Облили краской, имитирующей кровь»: на сторонников перезахоронения Сталина совершено нападение
Неизвестные ворвались на пресс-конференцию с агрессивными возгласами
Настоящим скандалом закончилась пресс-конференция, посвящённая возможной эксгумации тела Иосифа Сталина. Неизвестные ворвались на мероприятие и устроили массовую драку. Подробностями потасовки с «Собеседником» поделился очевидец.
Идея эксгумации и перезахоронения тела Сталина принадлежит правнуку Сталина Селиму Бенсааду. По его словам, вождь при жизни неоднократно говорил о своём желании быть похороненным на Новодевичьем кладбище рядом с прахом своей второй супруги Надежды Аллилуевой. Но последняя просьба экс-главы СССР так и не была исполнена – он был захоронен у Кремлевской стены.
На пресс-конференции, посвящённой этому вопросу, главными спикерами был сам потомок вождя, а также биограф семьи Сталина Лана Паршина. В самый разгар мероприятия в помещение ворвались неизвестные мужчины и с нелицеприятными возгласами начали нападать на всех, кто попадался им под руку. Примечательно, что некоторые из непрошенных гостей были одеты в солдатскую форму, а один из них размахивал верёвкой.
– Двое участников пресс-конференции сильно пострадали – это Лана Паршина и пресс-атташе Селима Бенсаада Вадим Горжанкин, – рассказала нам очевидец, частный продюсер и пиарщик Анастасия Адерес. – Они были облиты краской сомнительного состава, имитирующей кровь. Однако, чудом обошлось без травм.
По словам нашей собеседницы, нападавшие оказались просталинскими ребятами. Они обвинили организаторов пресс-конференции в попытке надругательства над телом вождя.
– Молодые люди выразили крайне агрессивный протест против перезахоронения Иосифа Виссарионовича, а также произведения процедур по эксгумации, – продолжает Анастасия. – Ничего удивительного в этом нет. Все мы помним, как недавно в нашей стране поднимался вопрос о захоронении Владимира Ленина, и он тоже вызвал множество критики.
Но в данном случае мы видим, что этим вопросом занимается не какой-то сторонний человек, а родной правнук Сталина. Если бы кто-то из нас с вами захотел перезахоронить своих родственников, то имел бы на это полное право, и никто бы слова не сказал против. Но так как тут речь идёт о такой знаковой фигуре, как вождь советского народа, конечно, тут для любых действий требуются дополнительные разрешения от ряда лиц и организаций.