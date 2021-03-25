Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 19:20

«Тюремщики ведут себя так, будто законов для них не существует»: Нарусова поборется против пыток

Сенатор и несколько её коллег разработали законопроект, предусматривающий 10 лет лишения свободы для сотрудников ФСИН за пытки

Фото: Агентство «Москва»

Сенатор от Тувы Людмила Нарусова и ряд её коллег разработали законопроект, предусматривающий наказание сроком 10 лет лишения свободы для сотрудников ФСИН за пытки и издевательства над подследственными и заключёнными.

Как пояснила нам г-жа сенатор, это будет именно самостоятельная норма, а не поправки к действующей 117 статье УК, предусматривающей семилетний срок за истязания.

– В действующем законе не уточняется, что это пытки, осуществляющиеся сотрудниками ФСИН, либо с их молчаливого согласия, – сказала Людмила Нарусова. – За это должна быть уголовная ответственность. Напомню, что пытки в нашей стране запрещены Конституцией и уголовным кодексом, но они ведут себя так, будто этих законов для них не существует.

Как уточняет сенатор, работа над законопроектом началась ещё в 2019 году, когда стало известно о пытках в ярославской колонии. В работе над документом приняла участие также российский омбудсмен Татьяна Москалькова – она внесла ряд предложений.

Напомним, что ранее комиссия по пыткам при ООН России рекомендовали разработать специальный закон против пыток и сделать данный вид преступлений самостоятельным уголовным составом. Возможно, это тот случай, когда РФ в кои-то веки признала международный авторитет. По словам Людмилы Нарусовой, законопроект будет готов к концу этого года.

Вынуждены отметить, что даже наличие такой нормы ещё не является поводом для ликования. Как утверждают правозащитники, профессионально занимающиеся этим вопросом, в частности, глава «Комитета против пыток*» Игорь Каляпин, доказать факт пыток чрезвычайно непросто. Например, в скандальном деле «Сети**» пытки так и не были доказаны, несмотря на явные их следы на телах фигурантов.

В понедельник в сенате законопроект Людмилы Нарусовой будет обсуждаться совместно с главой ФСИН Калашниковым и заместителем генпрокурора Винниченко.

*Признан иноагентом

**Организация признана экстремистским сообществом

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 3 часа назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Общество 10 минут назад

Опрос: привили бы вы своего ребенка от COVID-19?

Общество 25 минут назад

ФСБ на защите чувств верующих, «дворник-шеринг», чиновникам впервые досталось за QR-коды. Главное за 19 ноября

Общество 2 часа назад

«Облили краской, имитирующей кровь»: на сторонников перезахоронения Сталина совершено нападение

Общество 2 часа назад

Снявшаяся в трусах на фоне храма жительница Калуги пришла в ФСБ с «явкой с повинной»

Общество 2 часа назад

«Дворник-шеринг»: Власти Петербурга начнут платить жителям, чтобы они сами разгребали сугробы

Общество 3 часа назад

10 тысяч иракских беженцев могут оказаться в Москве — Максим Шевченко

Общество 3 часа назад

«Он что-то знает»: Россияне отреагировали на прогноз Билла Гейтса по пандемии

Политика 3 часа назад

Байден передаст Харрис президентские полномочия на время колоноскопии

Общество 4 часа назад

«Какой-то особый цинизм»: Сенатор Нарусова назвала «пыткой» жестокое задержание 14-летней пятью полицейскими

Общество 4 часа назад

Йога vs Христианство

Общество 4 часа назад

Московские власти заверили, что в метро не будет помещений для намаза

Общество 4 часа назад

Подгузники и раскраски: в «Красном кресте» рассказали, что поможет спасти детей на белорусско-польской границе

Общество 4 часа назад

Большинство студентов-программистов хотят уехать из России

Общество 5 часов назад

Тайна «подметных» видео Катерины Босов

Общество 5 часов назад

«Предъявите QR-коды!» В Волгограде разозлённые жители парализовали работу Роспотребнадзора

Общество 5 часов назад

Валерий Федоров :"Не надо нас пугать какими-то загадочными антиваксерами"

Общество 6 часов назад

Путин разрешил пополнять Пенсионный фонд деньгами коррупционеров

Общество 6 часов назад

Тренд на полуголые фото набирает популярность: В Питере ищут молодых людей, оголившихся у собора

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика