«Тюремщики ведут себя так, будто законов для них не существует»: Нарусова поборется против пыток

Сенатор от Тувы Людмила Нарусова и ряд её коллег разработали законопроект, предусматривающий наказание сроком 10 лет лишения свободы для сотрудников ФСИН за пытки и издевательства над подследственными и заключёнными.

Как пояснила нам г-жа сенатор, это будет именно самостоятельная норма, а не поправки к действующей 117 статье УК, предусматривающей семилетний срок за истязания.

– В действующем законе не уточняется, что это пытки, осуществляющиеся сотрудниками ФСИН, либо с их молчаливого согласия, – сказала Людмила Нарусова. – За это должна быть уголовная ответственность. Напомню, что пытки в нашей стране запрещены Конституцией и уголовным кодексом, но они ведут себя так, будто этих законов для них не существует.

Как уточняет сенатор, работа над законопроектом началась ещё в 2019 году, когда стало известно о пытках в ярославской колонии. В работе над документом приняла участие также российский омбудсмен Татьяна Москалькова – она внесла ряд предложений.

Напомним, что ранее комиссия по пыткам при ООН России рекомендовали разработать специальный закон против пыток и сделать данный вид преступлений самостоятельным уголовным составом. Возможно, это тот случай, когда РФ в кои-то веки признала международный авторитет. По словам Людмилы Нарусовой, законопроект будет готов к концу этого года.

Вынуждены отметить, что даже наличие такой нормы ещё не является поводом для ликования. Как утверждают правозащитники, профессионально занимающиеся этим вопросом, в частности, глава «Комитета против пыток*» Игорь Каляпин, доказать факт пыток чрезвычайно непросто. Например, в скандальном деле «Сети**» пытки так и не были доказаны, несмотря на явные их следы на телах фигурантов.

В понедельник в сенате законопроект Людмилы Нарусовой будет обсуждаться совместно с главой ФСИН Калашниковым и заместителем генпрокурора Винниченко.

*Признан иноагентом

**Организация признана экстремистским сообществом