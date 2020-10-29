В Конгрессе США заявили, что не намерены признавать Путина президентом после 2024-го

Предложение не признавать Владимира Путина президентом РФ, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 году, внесли в палату представителей Конгресса США. По мнению авторов инициативы, президент России находится у власти благодаря нарушениям при выборах. Они назвали незаконным его дальнейшее пребывание в должности, а также поправки в Конституцию 2020 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ.

«Любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны США», – говорится в проекте резолюции.

Как отмечается, если документ примут, он будет носить рекомендательный характер.

Заместитель председателя в Совете Федерации Константин Косачев написал в своем Facebook, что это вмешательство во внутренние дела России.

«Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном – ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде. А ещё – провокация, нацеленная на срыв наметившейся нормализации двусторонних отношений», – заявил Косачев.