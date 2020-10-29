Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 10:42

В Конгрессе США заявили, что не намерены признавать Путина президентом после 2024-го

В Совете Федерации назвали это вмешательством во внутренние дела России

Фото: Global Look Press

Предложение не признавать Владимира Путина президентом РФ, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 году, внесли в палату представителей Конгресса США. По мнению авторов инициативы, президент России находится у власти благодаря нарушениям при выборах. Они назвали незаконным его дальнейшее пребывание в должности, а также поправки в Конституцию 2020 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ. 

«Любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны США», – говорится в проекте резолюции.

Как отмечается, если документ примут, он будет носить рекомендательный характер.

Заместитель председателя в Совете Федерации Константин Косачев написал в своем Facebook, что это вмешательство во внутренние дела России.

«Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном – ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде. А ещё – провокация, нацеленная на срыв наметившейся нормализации двусторонних отношений», – заявил Косачев. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Общество 48 минут назад

AstraZeneca собирается зарегистрировать свою вакцину от COVID-19 в России

Общество 1 час назад

19 ноября самое длительное за последние 500 лет лунное затмение

Общество 1 час назад

В России зафиксировали новый антирекорд смертности от COVID-19

Общество 3 часа назад

Сергей Зуев: «Я и представить не мог, что настолько всем нужен!»

Общество 3 часа назад

В России хотят ужесточить наказание за пытки и издевательства над заключенными

Общество 4 часа назад

Главное к утру: уголовное дело против задержавших школьницу полицейских, арест подозреваемого в педофилии депутата

Общество 5 часов назад

Певица Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии, ее госпитализирована после пожара

Политика 13 часов назад

Байден допустил дипломатический бойкот Олимпиады в Китае

Политика 14 часов назад

Рашкин купит лесу новую лосиху

Общество 14 часов назад

Нобелевские лауреаты Горбачёв и Муратов призвали отозвать иск о ликвидации «Мемориала»

Политика 15 часов назад

МРОТ и пенсия в погоне за инфляцией, объяснения «Шанинки», пять полицейских против девочки. Главное за 18 ноября

Общество 16 часов назад

МВД начало проверку задержания 14-летней девочки, которую пять полицейских грубо запихивали в авто

Общество 17 часов назад

Писатель попросил у пользователей Twitter поздравить с днем рождения своего сына-аутиста. И растрогал сотни людей!

Происшествия 17 часов назад

14-летняя девочка перешла дорогу в неположенном месте. Её «скручивали» пять полицейских

Политика 17 часов назад

Мигрантов начали перевозить от польской границы к границе с Литвой

Общество 18 часов назад

Мишустин уволил замминистра спорта за прогул. Она могла просто забыть оформить командировку

Общество 18 часов назад

Власти планируют ссылать заключённых трудиться на Крайний Север

Общество 19 часов назад

Приключения итальянцев в России продолжаются: два итальянских режиссера оказались в полиции

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика