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Проверка QR-кодов: в Волгограде жители парализовали работу Роспотребнадзора

Главе ведомства после споров с ними пришлось прятаться в другом кабинете. Тогда они пошли проверять QR-коды у чиновников

Фото: Скриншот из видео YouTube-канала "ВСЁ В НАШИХ РУКАХ!"

Разозленные введением QR-кодов жители Волгограда ворвались в здание регионального отделения Роспотребнадзора, который отвечает за рекомендации по противоэпидемиологическим мерам. Среди них, по всей видимости, были и представители бизнеса, которые жаловались на регулярные проверки и штрафы со стороны ведомства.

Как сообщает «Блокнот», разгневанные горожане сперва отправились в кабинет главного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой, но после споров с ней и безуспешной попытки проверить её QR-код, отправились в другие кабинеты проверять QR-коды у её подчиненных. Тем временем сама Зубарева после неудачного диалога с жителями предусмотрительно заперлась в другом помещении.

Говорить с журналистами в ведомстве отказываются. По данным издания V1.RU, работа ведомства почти полностью остановлена в результате визита жителей.

На место также вызвали сотрудников полиции и охрану.

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