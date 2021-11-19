Проверка QR-кодов: в Волгограде жители парализовали работу Роспотребнадзора

Разозленные введением QR-кодов жители Волгограда ворвались в здание регионального отделения Роспотребнадзора, который отвечает за рекомендации по противоэпидемиологическим мерам. Среди них, по всей видимости, были и представители бизнеса, которые жаловались на регулярные проверки и штрафы со стороны ведомства.

Как сообщает «Блокнот», разгневанные горожане сперва отправились в кабинет главного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой, но после споров с ней и безуспешной попытки проверить её QR-код, отправились в другие кабинеты проверять QR-коды у её подчиненных. Тем временем сама Зубарева после неудачного диалога с жителями предусмотрительно заперлась в другом помещении.