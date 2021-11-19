Проверка QR-кодов: в Волгограде жители парализовали работу Роспотребнадзора
Главе ведомства после споров с ними пришлось прятаться в другом кабинете. Тогда они пошли проверять QR-коды у чиновников
Разозленные введением QR-кодов жители Волгограда ворвались в здание регионального отделения Роспотребнадзора, который отвечает за рекомендации по противоэпидемиологическим мерам. Среди них, по всей видимости, были и представители бизнеса, которые жаловались на регулярные проверки и штрафы со стороны ведомства.
Как сообщает «Блокнот», разгневанные горожане сперва отправились в кабинет главного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой, но после споров с ней и безуспешной попытки проверить её QR-код, отправились в другие кабинеты проверять QR-коды у её подчиненных. Тем временем сама Зубарева после неудачного диалога с жителями предусмотрительно заперлась в другом помещении.
Говорить с журналистами в ведомстве отказываются. По данным издания V1.RU, работа ведомства почти полностью остановлена в результате визита жителей.
На место также вызвали сотрудников полиции и охрану.