Снявшаяся в трусах на фоне храма жительница Калуги пришла в ФСБ с «явкой с повинной»

После того как МВД начало проверку в связи с публикацией жительницей Калуги Натальей Масленниковой фотографии на фоне местного храма, на которой она стоит в трусах, повернувшись попой к фотографу, с девушкой связались представители Федеральной службы безопасности. В соцсетях она благодаря вниманию МВД подверглась травле — ей и её матери даже угрожали расправой сторонники экстремистской и запрещённой в России организации «Мужское государство».

«На улице я больше фотографироваться не буду», — заверила девушка телеканал «360», пояснив, что вообще не знала, что это действующий храм, хотя и прожила там всю жизнь. Фотографировалась он не для того, чтобы оскорбить чьи-то чувства, а ради забавы.

Тем не менее, после звонка из ФСБ Масленникова все же решила съездить в ведомство, написав «явку с повинной»:

«Я подписала все бумаги. Мы поговорили с молодым человеком из ФСБ, он со мной вовремя связался и сказал, что благодаря [своевременно подписанным бумагам] ко мне [отнесутся более снисходительно] и все обойдётся штрафом или общественными работами».

Напомним, что согласно статье 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих девушка в случае предъявления обвинений может отправиться в колонию на срок до трёх лет. За последние месяцы правоохранительные органы стали активно привлекать к ответственности по этой статье за подобного рода фотографии, даже если они были опубликованы за годы до того момента и стали широко известны лишь благодаря уголовным делам. Так блогеры Руслан Бобиев и Анастасия Чистова уже получили по 10 месяцев колонии за сомнительное фото на фоне храма Василия Блаженного в Москве.