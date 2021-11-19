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Тренд на полуголые фото набирает популярность: В Питере ищут молодых людей, оголившихся у собора

Фотография была сделана и выложена несколько месяцев назад, но обнаружили ее только сейчас

Фото: VK @Неизданное | Санкт-Петербург

Петербургские полицейские ищут двух молодых людей, которые сфотографировались без штанов на фоне собора Спас на Крови в центре города. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу. 

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание участников фотосессии с целью их привлечения к ответственности в соответствии с законодательством», – заявили правоохранители.

Отмечается, что снимок был обнаружен во время мониторинга интернета. 

Как пишут в группе во VK.com «Неизданное Санкт-Петербург», фотография была сделана и выложена несколько месяцев назад, но обнаружили ее только сейчас. 

Накануне калужская полиция начала проверку из-за фото девушки на фоне храма с задранной юбкой и демонстрирующей нижнее белье.

В октябре Анастасию Чистову и Руслана Бобиева отправили в колонию общего режима на десять месяцев за фото на фоне храма в Москве. Тверской суд признал их виновными по статье об оскорблении религиозных чувств верующих.

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