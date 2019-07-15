«Дворник-шеринг»: Власти Петербурга начнут платить жителям, чтобы они сами разгребали сугробы
Пока проект пилотный, но если он «взлетит», то его распространят на весь город. За день работы платить будут по тысяче рублей
В Санкт-Петербурге власти запустили пилотный проект, согласно которому жителей города будут привлекать к помощи коммунальным службам в очистке улиц от сугробов, причём за вознаграждение. За день работы будут платить до тысячи рублей. Пока инициатива действует лишь в Калининском районе, но в случае успеха, её распространят на весь город.
В жилищном комитете проект назвали «дворник-шерингом», пояснив, что убираться во дворе за деньги можно будет только во время «залповых снегопадов», когда коммунальные службы перегружены. Платить будут постфактум — по формуле «утром работа — вечером деньги». Судя по всему, с теми, кто захочет поработать лопатой, будут заключать договоры подряда.
Как пишет ТАСС, инициатива исходит из офиса вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия.
«Проанализируем, как будет выполняться программа, в случае, если эксперимент станет успешным, будем его тиражировать», — прокомментировал проект глава жилищного комитета Олег Зотов, по словам которого, коммунальщики лишней помощи во время снегопадов возражать точно не станут.