«Дворник-шеринг»: Власти Петербурга начнут платить жителям, чтобы они сами разгребали сугробы

В Санкт-Петербурге власти запустили пилотный проект, согласно которому жителей города будут привлекать к помощи коммунальным службам в очистке улиц от сугробов, причём за вознаграждение. За день работы будут платить до тысячи рублей. Пока инициатива действует лишь в Калининском районе, но в случае успеха, её распространят на весь город.

В жилищном комитете проект назвали «дворник-шерингом», пояснив, что убираться во дворе за деньги можно будет только во время «залповых снегопадов», когда коммунальные службы перегружены. Платить будут постфактум — по формуле «утром работа — вечером деньги». Судя по всему, с теми, кто захочет поработать лопатой, будут заключать договоры подряда.

Как пишет ТАСС, инициатива исходит из офиса вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия.

«Проанализируем, как будет выполняться программа, в случае, если эксперимент станет успешным, будем его тиражировать», — прокомментировал проект глава жилищного комитета Олег Зотов, по словам которого, коммунальщики лишней помощи во время снегопадов возражать точно не станут.