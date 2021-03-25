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Россиян с детьми запретили привлекать к работе сверхурочно без их согласия

Возраст детей, при котором родителей не могут привлекать без согласия к сверхурочной работе, увеличили с 5 до 14 лет

Фото: Pixabay

Владимир Путин подписал законы о дополнительных гарантиях трудовых прав для работников с детьми и для ухаживающих за инвалидами I группы. Документы, вносящие изменения в Трудовой кодекс РФ, опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно первому документу, возраст детей, при котором их одиноких родителей не могут привлекать без согласия к сверхурочной работе, в том числе ночью и в праздники, увеличивается с 5 до 14 лет. Это изменение также касается семей, где один из родителей работает вахтовым методом, и работников, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, до достижения младшими 14-летнего возраста.

Другой документ включает работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

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