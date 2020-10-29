Байден передаст Харрис президентские полномочия на время колоноскопии

Президенту США Джо Байдену сегодня проведут плановый медицинский осмотр. В ходе него главе государства будут делать колоноскопию, а для этого введут анестезирующее препараты. В соответствии с Конституцией США, на это время президентские полномочия будут переданы вице-президенту Камале Харрис, заявили в Белом доме.

«Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом», — приводит РИА Новости заявление пресс-секретаря администрации Байдена Джен Псаки.

Вечером же 19 ноября, в России к тому времени уже будет 20 ноября, власти США опубликуют отчет по итогам обследования президента Байдена. После того как он отойдет от наркоза, к нему вернутся полномочия.