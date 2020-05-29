СМИ: репера Моргенштерна проверяют на предмет пропаганды наркотиков и «паразитирующего образа жизни»
Если музыканта признают виновным, ему грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы
Главное управление СК по Москве проводит проверку творчества рэпера Моргенштерна на пропаганду наркотиков, которая также коснётся его продюсера и оператора. Следователи считают, что публикуемый им контент в Instagram и Youtube «пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков», Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в СК, знакомый с материалами проверки.
По версии следователей, в размещенном им с 2013 по 2021 годы контенте могут содержаться призывы к склонению неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к потреблению наркотических средств (статья 230 УК РФ, наказание предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет).
В июне Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино 2» и «Family». В июле московская полиция закрыла административное дело.
В октябре Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч за пропаганду наркотиков в интервью с Моргенштерном. В том же месяце Моргенштерна проверял СК из-за высказываний про День Победы в интервью с Ксенией Собчак.