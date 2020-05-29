СМИ: репера Моргенштерна проверяют на предмет пропаганды наркотиков и «паразитирующего образа жизни»

Главное управление СК по Москве проводит проверку творчества рэпера Моргенштерна на пропаганду наркотиков, которая также коснётся его продюсера и оператора. Следователи считают, что публикуемый им контент в Instagram и Youtube «пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков», Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в СК, знакомый с материалами проверки.

По версии следователей, в размещенном им с 2013 по 2021 годы контенте могут содержаться призывы к склонению неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к потреблению наркотических средств (статья 230 УК РФ, наказание предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет).

В июне Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино 2» и «Family». В июле московская полиция закрыла административное дело.

В октябре Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч за пропаганду наркотиков в интервью с Моргенштерном. В том же месяце Моргенштерна проверял СК из-за высказываний про День Победы в интервью с Ксенией Собчак.