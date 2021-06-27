Столичная полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна

Расследование нового административного дела в отношении рэпера Алишера Моргенштерна о пропаганде наркотиков прекращено.

Об этом рассказал адвокат артиста Сергей Жорин, передает агентство «Москва».

По его словам, правоохранители завершили все необходимые экспертизы. «В этот раз давления на полицию со стороны общественных деятелей не было. Экспертизы были проведены в соответствии с законом и показали, что факта пропаганды наркотиков не было. Дело было прекращено», – заявил адвокат.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о композициях Smoke, «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву». По словам собеседника агентства, «указанные в заявлении композиции Моргенштерн никогда не размещал ни в каких медиаресурсах», по итогам проверки принято решение о прекращении производства по делу.

Административное дело на рэпера возбудили после того, как депутат Госдумы Дмитрий Носов пожаловался на клипы Моргенштерна «Розовое вино – 2» и Family. Дело завели по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»). Артисту назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.