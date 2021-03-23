Дмитрий Носов о Моргенштерне: Про нашу борьбу с наркоторговлей Алишер не напишет

– Я стою на защите наших ценностей, воспитания здорового поколения, занимаюсь этим уже 11 лет, – говорит Носов. – Я открыл десятки школ, тысячи учеников прошли через мои руки, а если взять еще мастер-классы, которые я проводил по городам России, – сотни тысяч детей. Не секрет, что сейчас качество образования, воспитания заметно ухудшилось, молодежь деградирует. С кем мы будем строить великую страну? И тут я вижу, как какой-то человек, который является проектом влиятельных людей, открыто растлевает нацию. Человек голой задницей поворачивается к родителям будущей жены, поощряет ругательства малолетних детей, пропагандирует запрещенные вещества. Он уже перешел все границы, вторгается в зону моей ответственности. К сожалению, общество настолько деградировало, что люди, которые годами добивались успеха, для них оказываются «хайпожорами». Надеюсь, этот проект – Алишер Моргенштерн – скоро будет закрыт на территории РФ. Он и те люди, кто вкладывает в него деньги, думают, если положат деньги на благотворительность, то они «обелятся», но здесь дело не в добрых намерениях.

– Но его добрые дела скажутся на его репутации...

– Все эти миллионы кидает не он, у него ничего нет, или же получает жалкие 5 процентов от всего дохода от проекта.

– На днях в своих сторис он вас тоже назвал нищебродом, якобы вы ничем помочь не можете, только пытаетесь постоянно его задеть.

– Я не смотрю его сторисы, я – самодостаточный человек. Для меня эта показуха, дорогие машины и прочее – не главное в жизни. Еще десять лет назад я тратил 80 процентов заработанного на благотворительность. Только вот не пишет никто, что я каждый день перечисляю суммы забайкальским школьникам в марафоне подтягиваний, за пять дней мы отправили пять машин с гуманитарной помощью затопленцам. Работа ведется каждый день. Об этом и о нашей борьбе с наркоторговлей в течение многих лет Алишер и его спонсоры никогда не напишут. Моргенштерн начал заниматься благотворительностью напоказ, после того как его прижали. Не удивлюсь, если узнаю, что совсем скоро Алишерка будет показывать свои таланты на нарах. Его сторона понимает, что этот момент реален, и им надо что-то делать. Да, у них денег больше, чем у меня. Идет очень большое давление на правоохранительные органы.

Ирина Слуцкая: Мне не нравятся фрики

Заслуженный мастер спорта, многодетная мать Ирина Слуцкая считает, что музыка, в которой преобладают мат, пропаганда запрещенных веществ и секса, должна быть исключена из ротаций и онлайн-платформ.

– Нельзя убивать красоту профессии певца. Не должно быть артистов, которые пытаются быть фриками, – говорит Слуцкая. – Мы должны воспитать достойное поколение. И да, за воспитание детей отвечают родители, но подобное творчество должно быть исключено, ведь оно звучит из каждого утюга. Я против подобных артистов.

Виталий Бородин: Что для певца пара сотен тысяч рублей?

– В клипах и музыке Моргенштерна можно найти пропаганду чего угодно, если придираться, – считает адвокат Виталий Бородин, который фигурировал в деле Ефремова. – Но привлечь Алишера к уголовной ответственности будет сложно, в основном все упирается в штрафы. А что для Моргенштерна пара сотен тысяч рублей? В его проектах дети не снимаются, в сексуальных скандалах он замечен не был. Я уверен, что перед тем, как что-то делать, он консультируется со своим адвокатом. Могу сказать другое: мы – я возглавляю федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией – сейчас готовим запрос к министру обороны, чтобы Моргенштерна, Даву и Милохина отправить в армию.