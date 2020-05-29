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Гоген Солнцев: Нашим консервативным звездам стоит брать пример с Моргенштерна!

Музыкальный критик Сергей Соседов, светская львица Алёна Кравец и шоумен Гоген Солнцев оценили фото рэпера в голом виде

Фото: Global Look Press

Моргенштерн

Девушки мечтают запрыгнуть к рэперу в койку, считая, что он – половой гигант

Вокруг рэпера Моргенштерна продолжают бурлить сексуальные скандалы. На днях в интернете появились фотографии абсолютно голого артиста. На снимках можно рассмотреть все, включая детородный орган эпатажного певца.

Фото сразу произвели эффект разорвавшейся бомбы. Их активно обсуждают даже сами артисты. Судя по всему, фотографии были сделаны кем-то из близких музыканта, потому как в кадре он совершенно не обращает внимания на то, что его снимают.

Между тем сам Моргенштерн уверяет, что на разгульной жизни поставил крест. В недавней беседе с Sobesednik.ru он признался, что счастлив в отношениях со своей возлюбленной Диларой и больше ему никто не нужен. Мол, только благодаря своей девушке он перестал ходить налево.

Но одна из моделей, которая снималась в клипе Моргена, тут же опровергла его слова. Она заявила: верен Морген только на экране, в реальной жизни, когда нет камер, он предлагает другим девушкам секс без обязательств.

«Никто же не уговаривал меня поехать в отель на ночь и не целовал мне руки, – написала она в своем инстаграме. – Какие мы моногамные, оказывается, в интервью, а по факту…»

Светская львица Алёна Кравец не видит ничего плохого в том, что рэпер может периодически смотреть на сторону. Она считает: в его возрасте нужно познавать разных женщин.

Фото: Instagram
Алена Кравец

– Хороший левак укрепляет даже брак, а у них, кстати, нет печати в паспорте, – утверждает Кравец. – Сам Бог велел гулять. Главное – не забыть о средствах контрацепции. А то многие светские тусовщицы грезят о нем! Некоторые даже спорят между собой: кто быстрей затащит его в койку? Болтают, что он может доставить девушке неземное наслаждение, что он – половой гигант. Я не знаю… Но точно уверена, что некоторые львицы страдают разными нехорошими болезнями. Не дай бог, еще Моргена заразят – а он нам нужен живой и здоровый.

Кстати, интимные снимки Моргена весьма удивили Кравец.

– Когда мне впервые прислали фотографии голого Моргенштерна, я была поражена, – рассказывает Алёна. – Уж слишком маленьким смотрится его «перчик». Прямо малыш! Но мои рублевские подружки судачат, что в делах интимных он – огонь! Да и в самом деле, главное же не размер. Это я знаю уж точно! Фигурка, между прочим, у рэпера ничего. Мускулистый, но не перекачанный. Правильно, кстати, делает. Качки уже никого не возбуждают.

Сергей Соседов: Не люблю бритые пенисы!

Музыкальный критик в деталях рассмотрел снимки голого рэпера. Соседов считает: в провокационных фото нет ничего криминального.

– Я в парнишке на снимках сразу и не признал Моргенштерна, – говорит Сергей. – В клипах он выглядит гораздо старше, а здесь прямо какой-то мальчик! На голых фото он больше похож на модель, которая демонстрирует талант татуировщика.

Да, мужское достоинство тут у него маленькое, – продолжает Сергей. – Но мы же не видели, как это все стоит. Может, он поднимается и становится огромным! Всякое бывает...

Впрочем, Сергей заявил: не стал бы встречаться с Моргеном.

– Он не в моем вкусе, – признается Сергей и вздыхает: – Я люблю знойных мужчин-брюнетов или же, наоборот, трепетных. Да и бритые пенисы не люблю, мне кажется это неестественным. Но смотреть на него приятно: выглядит он эстетично, нет вульгарности. Он производит хорошее эстетическое впечатление. В отличие от того, что он поет, а если быть точным: изрыгает нечистоты. То, что он исполняет, это, к сожалению, испражнения. А здесь он меня удивил – я даже получил некоторое удовольствие, рассматривая его снимки...

Кстати

Гоген призвал звезд брать пример с Моргена

Гоген Солнцев снимки голого Моргенштерна видел, но своей пожилой супруге показывать не стал. А вдруг переключится на рэпера?

– Ругать его за снимки не стоит, – говорит Гоген. – Многие, я уверен, позавидовали бы его раскрепощенности. И если ему есть чем похвастать, почему бы этого не сделать? Нашим некоторым артистам, особенно консервативным звездам советского пошиба, стоило бы взять пример с Моргена по эпатажному привлечению внимания к себе, а соответственно потом уже и к своему творчеству. Пусть раздеваются все – хуже не будет!

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