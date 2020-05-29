Гоген Солнцев: Нашим консервативным звездам стоит брать пример с Моргенштерна!

– Хороший левак укрепляет даже брак, а у них, кстати, нет печати в паспорте, – утверждает Кравец. – Сам Бог велел гулять. Главное – не забыть о средствах контрацепции. А то многие светские тусовщицы грезят о нем! Некоторые даже спорят между собой: кто быстрей затащит его в койку? Болтают, что он может доставить девушке неземное наслаждение, что он – половой гигант. Я не знаю… Но точно уверена, что некоторые львицы страдают разными нехорошими болезнями. Не дай бог, еще Моргена заразят – а он нам нужен живой и здоровый.

Кстати, интимные снимки Моргена весьма удивили Кравец.

– Когда мне впервые прислали фотографии голого Моргенштерна, я была поражена, – рассказывает Алёна. – Уж слишком маленьким смотрится его «перчик». Прямо малыш! Но мои рублевские подружки судачат, что в делах интимных он – огонь! Да и в самом деле, главное же не размер. Это я знаю уж точно! Фигурка, между прочим, у рэпера ничего. Мускулистый, но не перекачанный. Правильно, кстати, делает. Качки уже никого не возбуждают.

Сергей Соседов: Не люблю бритые пенисы!

Музыкальный критик в деталях рассмотрел снимки голого рэпера. Соседов считает: в провокационных фото нет ничего криминального.

– Я в парнишке на снимках сразу и не признал Моргенштерна, – говорит Сергей. – В клипах он выглядит гораздо старше, а здесь прямо какой-то мальчик! На голых фото он больше похож на модель, которая демонстрирует талант татуировщика.

Да, мужское достоинство тут у него маленькое, – продолжает Сергей. – Но мы же не видели, как это все стоит. Может, он поднимается и становится огромным! Всякое бывает...

Впрочем, Сергей заявил: не стал бы встречаться с Моргеном.

– Он не в моем вкусе, – признается Сергей и вздыхает: – Я люблю знойных мужчин-брюнетов или же, наоборот, трепетных. Да и бритые пенисы не люблю, мне кажется это неестественным. Но смотреть на него приятно: выглядит он эстетично, нет вульгарности. Он производит хорошее эстетическое впечатление. В отличие от того, что он поет, а если быть точным: изрыгает нечистоты. То, что он исполняет, это, к сожалению, испражнения. А здесь он меня удивил – я даже получил некоторое удовольствие, рассматривая его снимки...

Кстати

Гоген призвал звезд брать пример с Моргена

Гоген Солнцев снимки голого Моргенштерна видел, но своей пожилой супруге показывать не стал. А вдруг переключится на рэпера?

– Ругать его за снимки не стоит, – говорит Гоген. – Многие, я уверен, позавидовали бы его раскрепощенности. И если ему есть чем похвастать, почему бы этого не сделать? Нашим некоторым артистам, особенно консервативным звездам советского пошиба, стоило бы взять пример с Моргена по эпатажному привлечению внимания к себе, а соответственно потом уже и к своему творчеству. Пусть раздеваются все – хуже не будет!