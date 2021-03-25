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Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч за пропаганду наркотиков в интервью с Моргенштерном

МВД начало проверку журналиста после жалобы Екатерины Мизулиной

Фото: Youtube вДудь

Зюзинский суд Москвы признал Юрия Дудя виновным в пропаганде наркотиков в интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном на YouTube и оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС

«Суд признал Дудя виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей», – говорится в решении суда. Отмечается, что пока решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Сам журналист на заседание суда не явился.

23 апреля против Юрия Дудя было возбуждено дело об административном правонарушении за пропаганду наркотических средств с использованием интернета. Предшествовала этому проверка от МВД по запросу директора Лиги безопасного интернета и члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной. 

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