Собчак заступилась за Моргенштерна. Рэпера проверяет СК из-за высказываний про День Победы
Певец ранее заявил в интервью Ксении Собчак, что не понимает, зачем ежегодно праздновать День Победы и тратить на это миллионы рублей
Руководитель следственного управления СКР по Москве проверит высказывания рэпера Алишера Моргенштерна, которые прозвучали в интервью Ксении Собчак.
Проверка поручена председателем СКР Александром Бастрыкиным в связи с обращением представителей ветеранской организации.
«Реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении ведомства.
Дословно фраза 23-летнего Моргенштерна звучала так:
«Не понимаю этого праздника Победы, которая состоялась уже 76 лет назад. И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, празднуют, всем что-то пытаются… Скрепы, может, это какие-то? Наверное, гордиться больше нечем? Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили, ну, блин, не знаю… Я этого не понимаю».
Телеведущий Владимир Соловьёв назвал Моргенштерна «продуктом современного образования».
«Его таким воспитали. Что Победа не нужна и нечем России гордиться. И они каждый в своём поколении являются если не кумирами, то, по крайней мере, ролевыми моделями. Они много работают, они заработали денег, они миллионеры. И показывают, как здорово и легко стать миллионером. Достаточно историю своей родины не знать и поливать её регулярно дерьмом»
, – возмущался ведущий в шоу «Соловьёв Live».
Ксения Собчак за героя своего интервью наоборот заступилась:
«Ему 23 года! Он представитель уже другого поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад. Вы за это это загнобить хотите? За непонимание? Знаете, что вот лично меня оскорбляет? Бездушные проплаченные ролики, которые штампуют к 9 мая, вбухивая в них миллионы и миллионы. Когда Дава с кровоподтёками пытается исполнить великую песню “Журавли” на суровых щах».