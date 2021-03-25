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«СМИ перевернули мои слова в грязных целях»: Моргенштерн извинился за высказывания о Дне Победы

Ранее «Ветераны России» предложили привлечь репера к ответственности из-за слов о тратах миллионов на День Победы

Фото: Instagram @morgen_shtern

Российский репер Моргенштерн извинился за свои слова о ненужности празднования Дня Победы, которые он произнес в интервью Ксении Собчак, и заявил, что их вырвали из контекста, а его патриотичные высказывания и вовсе не опубликовали. Об этом он написал в своем Instagram.

«Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность, значимость события, лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста. Но СМИ как всегда переворачивают мои слова в своих грязных целях», – пишет репер. 

По его словам, в интервью не вошли его заявления про то, что он желает России новых побед в технологиях и освоении космоса, а также о том, что ветеранам необходимо выделить дополнительные деньги. 

В конце он добавил, что уважает и гордится ветеранами, но не умеет формулировать свои мысли, из-за чего произошло недопонимание.

Ранее в организации «Ветераны России» предложили привлечь репера к ответственности из-за слов о тратах миллионов на День Победы.

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