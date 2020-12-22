Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:53

Моргенштерн назвал Навального «проектом мученика», а отравление и лишение свободы – пиаром

Рэпер считает, что работа команды оппозиционера Навального похожа на телевизионную пропаганду

Фото: Instagram Юлии Навальной, YouTube «Осторожно: Собчак»

Рэпер Моргенштерн всё-таки дал интервью Ксении Собчак, хотя ранее уверял, что пообщается с телеведущей лишь за очень большие деньги. Но в итоге согласились на бартер – Собчак провела свадьбу артиста, а тот дал ей интервью.

Не обошлось без вопросов о политике. Певец признался, что больше не комментирует политические события из-за того, что это опасно:

«Я не борюсь с теми, кто задаёт правила. Потому что те, кто задают правила, им пальцем щёлкнуть – тебя нет».

Моргенштерн уверен, что ему не стоит критиковать Путина, потому что он слишком популярный и это сразу скажется на его карьере.

На вопрос о том, можно ли ему с высоты своей популярности хвалить Навального, Моргенштерн ответил так: 

«Надо сначала поглубже узнать, потом понять. Потому что мне всё-таки кажется, что это все актёр одного театра, такого же, как сидит наверху. Но я в этом не уверен»

Артист допускает, что пребывание Навального в колонии и его отравление в прошлом году – это всё пиар: 

«Мне кажется, что это все сценарий [офигенный] и нам готовят человека, который через некоторое время выйдет как Че Гевара, выйдет мученик, которого очень любит народ, станет всё-таки президентом на славу всем и всё то же самое будет».

Работу команды политика Моргенштерн оценил как «телевизионную пропаганду на другом языке и другой платформе».

«Я не верю, что человеку могли дать столько всего сделать, если бы они поняли, что что-то здесь не так и что действительно кто-то кого-то разоблачает. Его бы сразу не стало»

, – говорит рэпер.

Моргенштерн отметил, что, когда он записал клип про «Навального Лёху» в поддержку политика, на YouTube-канал «набежало много дизлайков и просмотры скручивались».

Отношение музыканта к Навальному изменилось после личной встречи: «Я вообще впервые столкнулся с такой личностью, за которой просто пустота». В интервью с Дмитрием Гордоном Моргенштерн называл Навального «роботом».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 5 дней назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Шоу-бизнес 2 часа назад

Наталья Орейро получила российский паспорт после обращения к Путину

Культура и ТВ 2 часа назад

Российский фильм о девушке из Северной Осетии выдвинут на «Оскар»

Шоу-бизнес 3 часа назад

Наталья Ветлицкая рассказала, как могут обогатиться невакцинированные люди

Шоу-бизнес 3 часа назад

Егор Крид обиделся на юных поклонников, обозвавших его дедом

Шоу-бизнес 3 часа назад

Актёр Иван Николаев: Светличная никуда не пропала, а просто переехала

Культура и ТВ 5 часов назад

Тамара Сёмина: День рожденья встречаю в одиночестве, но с утра принимаю звонки

Шоу-бизнес 5 часов назад

Алеся Кафельникова рассказала, как отец запрещал ей общаться с матерью до 7 лет

Культура и ТВ 7 часов назад

Новое театральное пространство откроет свои двери в «Ночь искусств»

Шоу-бизнес 8 часов назад

Мама Моргенштерна разговаривает с молекулами и верит в инопланетян

Культура и ТВ 8 часов назад

Людмила Поргина боится за свою жизнь

Спорт 8 часов назад

Майк Тайсон вернется на ринг в начале 2022 года, его соперником может стать блогер с Youtube

Культура и ТВ 11 часов назад

Фестиваль гнева

Культура и ТВ 14 часов назад

И либералы кровавые в глазах

Шоу-бизнес 14 часов назад

Психиатр предположил, что Андрея Губина пора госпитализировать недобровольно

Культура и ТВ 15 часов назад

Не стало Александра Рогожкина

Шоу-бизнес 1 день назад

Марина Зудина: «Несколько дней жила с голосом Носкова»

Культура и ТВ 1 день назад

«Он был кошмарно недооценен»: Умер режиссер «Особенностей национальной охоты»

Спорт 1 день назад

Спортивные мероприятия на время локдауна в России не отменят

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика