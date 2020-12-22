Рэпер Моргенштерн всё-таки дал интервью Ксении Собчак, хотя ранее уверял, что пообщается с телеведущей лишь за очень большие деньги. Но в итоге согласились на бартер – Собчак провела свадьбу артиста, а тот дал ей интервью.

Не обошлось без вопросов о политике. Певец признался, что больше не комментирует политические события из-за того, что это опасно:

«Я не борюсь с теми, кто задаёт правила. Потому что те, кто задают правила, им пальцем щёлкнуть – тебя нет».

Моргенштерн уверен, что ему не стоит критиковать Путина, потому что он слишком популярный и это сразу скажется на его карьере.

На вопрос о том, можно ли ему с высоты своей популярности хвалить Навального, Моргенштерн ответил так:

«Надо сначала поглубже узнать, потом понять. Потому что мне всё-таки кажется, что это все актёр одного театра, такого же, как сидит наверху. Но я в этом не уверен»

Артист допускает, что пребывание Навального в колонии и его отравление в прошлом году – это всё пиар:

«Мне кажется, что это все сценарий [офигенный] и нам готовят человека, который через некоторое время выйдет как Че Гевара, выйдет мученик, которого очень любит народ, станет всё-таки президентом на славу всем и всё то же самое будет».

Работу команды политика Моргенштерн оценил как «телевизионную пропаганду на другом языке и другой платформе».

«Я не верю, что человеку могли дать столько всего сделать, если бы они поняли, что что-то здесь не так и что действительно кто-то кого-то разоблачает. Его бы сразу не стало»

, – говорит рэпер.

Моргенштерн отметил, что, когда он записал клип про «Навального Лёху» в поддержку политика, на YouTube-канал «набежало много дизлайков и просмотры скручивались».

Отношение музыканта к Навальному изменилось после личной встречи: «Я вообще впервые столкнулся с такой личностью, за которой просто пустота». В интервью с Дмитрием Гордоном Моргенштерн называл Навального «роботом».