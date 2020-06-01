Путин об «иноагентах» и консерватизме, локдаун в Москве, каникулы в школах, разлад в «Яблоке»: главное к вечеру 21 октября
Дайджест событий к окончанию четверга
В столице заболеваемость за сутки выросла на две тысячи человек, а в России — почти на 2,5 тысячи. Это ознаменовало в стране новый антирекорд в 36 339 новых случаев. Вдобавок в стране вновь максимальный за всю пандемию показатель смертности — 1036 летальных исходов от ковида.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в городе жёсткого карантина с 28 октября по 7 ноября, хотя формально называется это, по-прежнему, «нерабочими днями». Многие предприятия закрываются, а общепит продолжит работать лишь на вынос одинаково для всех, без всяких QR-кодов. Не понадобятся они и после 8 ноября, пояснил заместитель мэра Алексей Немерюк. Подробней об ограничениях можно почитать здесь.
Одновременно Минпросвещения рекомендовало школам устроить каникулы на время нерабочих дней. Это не перенос осенних каникул на другое время, а именно дополнение к ним, пояснили в ведомстве. На сколько продлят отдых школьникам, зависит от того, по какой системе в учебном заведении устраивают каникулы.
Члены «Яблока» после двух дней возмущения в соцсетях написали руководству партии открытое письмо с призывом уйти в отставку. Им не понравился выпад федерального политкомитета в адрес сторонников «Умного голосования» и Алексея Навального и составление «черных списков» экспертов и политиков, поддерживающих идеи политика.
«Вместо критики государственной власти и избирательной системы, вместо рассуждений о причинах провала партии на выборах — ФПК яростно критикует политического заключённого Навального и стратегию Умного голосования. Нам стыдно за то, что партия дошла даже до составления списков сторонников Умного голосования! Это — настоящий публичный донос», — возмущаются они.
После этого стало известно, что первый зампред партии Сергей Иваненко даже писал Еврокомиссии письмо с просьбой на давать Алексею Навальному правозащитную премию имени Андрея Сахарова. Впрочем, его там не послушали и политики все-таки получил премию. Сегодня он об этом узнал и написал пост с благодарностями, отметив, что теперь у него такая же стильная шапка-ушанка, как была у Сахарова.
Ректору «Шанинки» Сергею Зуеву проводят срочную операцию на сердце. Его госпитализировали ещё вчера. Всё это происходит с профессором российского вуза на фоне обвинений в мошенничестве по делу Марины Раковой, домашнего ареста, 30-часового допроса и требованием прокуратуры отправить его в СИЗО, несмотря на проблемы со здоровьем.
Кроме того, прокуратура Москвы пришла сегодня в «Шанинку» с внеплановой проверкой, которая, как поняли в самом вузе, вовсе не связана с делом ректора. Чем обусловлен такой интерес непонятно, но документы силовики затребовали только по факультету Свободных искусств и наук.
Выступление Путина
Владимир Путин сегодня выступил на Валдайском форуме. Президент заявил, что законодательство об «иностранных агентах» нужно «совершенствовать».
«Мои знакомые говорили мне, что занимаются благотворительностью, а их подводят к закону об иноагентах», — посетовал президент, добавив, что «ковровыми» включения в соответствующий реестр не будут, а на его «размытые критерии» нужно посмотреть.
Так глава государства ответил на вопрос главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова, также поздравив его с присуждением Нобелевской премии мира, отметив при этом, что, к примеру, философу Николаю Бердяеву её не дали. Путин добавил, что в США действует якобы аналогичный закон, но и сказал, что регулярно даёт своей администрации и Госдуме поручения не злоупотреблять законом об «иноагентах» и работать над ним.
Не обошлось его выступление и без тезисов о Великой Отечественной войне.
Также президент заявил о важности курса на консервативную политику, так как у россиян «выработался коллективный иммунитет к экстремизму и социально-политическим обвалам»:
«Значение разумного консерватизма как основы политического курса в то время, когда мир переживает слом, многократно возросло».
Политолог Татьяна Становая считает, что это декларация новой стадии режима, когда борьба с либерализмом сменяется открытым признанием консерватизма, который и так уже долгое время является одним из лидирующих направлений в российской политике. По её мнению, важен именно факт публичного провозглашения этих ценностей, что с восторгом встретят в силовых элитах:
«"Путин наш, долой либералов". Вот этот идеологический крен, который становится все более официальным и конкретным, — главная подпитка для репрессий, гораздо более сильная, чем любые выборы».
Коротко о других новостях:
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- Опрос ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к хамству в метро;
- Поинтересовались социологи и об отношении россиян к ковидным ограничениям и обязательной вакцинации;
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