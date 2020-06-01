Путин об «иноагентах» и консерватизме, локдаун в Москве, каникулы в школах, разлад в «Яблоке»: главное к вечеру 21 октября

В столице заболеваемость за сутки выросла на две тысячи человек, а в России — почти на 2,5 тысячи. Это ознаменовало в стране новый антирекорд в 36 339 новых случаев. Вдобавок в стране вновь максимальный за всю пандемию показатель смертности — 1036 летальных исходов от ковида.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в городе жёсткого карантина с 28 октября по 7 ноября, хотя формально называется это, по-прежнему, «нерабочими днями». Многие предприятия закрываются, а общепит продолжит работать лишь на вынос одинаково для всех, без всяких QR-кодов. Не понадобятся они и после 8 ноября, пояснил заместитель мэра Алексей Немерюк. Подробней об ограничениях можно почитать здесь.

Одновременно Минпросвещения рекомендовало школам устроить каникулы на время нерабочих дней. Это не перенос осенних каникул на другое время, а именно дополнение к ним, пояснили в ведомстве. На сколько продлят отдых школьникам, зависит от того, по какой системе в учебном заведении устраивают каникулы.

Члены «Яблока» после двух дней возмущения в соцсетях написали руководству партии открытое письмо с призывом уйти в отставку. Им не понравился выпад федерального политкомитета в адрес сторонников «Умного голосования» и Алексея Навального и составление «черных списков» экспертов и политиков, поддерживающих идеи политика.

«Вместо критики государственной власти и избирательной системы, вместо рассуждений о причинах провала партии на выборах — ФПК яростно критикует политического заключённого Навального и стратегию Умного голосования. Нам стыдно за то, что партия дошла даже до составления списков сторонников Умного голосования! Это — настоящий публичный донос», — возмущаются они.

После этого стало известно, что первый зампред партии Сергей Иваненко даже писал Еврокомиссии письмо с просьбой на давать Алексею Навальному правозащитную премию имени Андрея Сахарова. Впрочем, его там не послушали и политики все-таки получил премию. Сегодня он об этом узнал и написал пост с благодарностями, отметив, что теперь у него такая же стильная шапка-ушанка, как была у Сахарова.