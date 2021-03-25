Новую опасную мутацию коронавируса AY.4.2 обнаружили в России

В России выявлены единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2, который является подвидом штамма «дельта» и может вызывать подъем заболеваемости в стране. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает РИА Новости.

Как рассказал специалист, в некоторых кругах новый вариант называют «дельта плюс». При этом такое же название относилось к другому варианту, потому сейчас происходит некоторая путаница, отметил он.

По словам Хафизова, новый вариант имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Сейчас ученые исследуют то, насколько мутация заразнее предыдущего вариант и не спешат с выводами о том, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах.

«Появление изначальной версии "дельта" уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости. Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, – только вакцинация, особенно у тех лиц, кто еще не переболел коронавирусной инфекцией», – добавил он.

Ранее новый вариант штамма «дельта» нашли в Великобритании. По данным британских ученых, новый вариант AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем штамм «дельта».