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«Советское государство прививало всех»: Макаревич оправдался за пост про «упертых баранов-антипрививочников»

По мнению россиян, высказывание музыканта было не о вакцинации, а о снижении его доходов из-за пандемии

Фото: Facebook Андрей Макаревич

Музыкант и участник рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал свой наделавший шума пост, в котором назвал нежелающих вакцинироваться от коронавируса россиян «упертыми баранами» и обвинил их в новом локдауне. 

«По поводу моего предыдущего поста о прививках, так взволновавшего российских граждан, добавлю: 60 лет назад советское государство прививало всех (ВСЕХ!) школьников от оспы, туберкулёза и полиемилита. Что-то у кого-то спрашивал? Или слово "чипирование" ешё не придумали? в результате эти болезни были побеждены. Быстро. А по поводу того, что я кого-то излишне грубо назвал - почитайте комменты. Надеюсь, поймёте о чём я», – написал он на своей странице в Facebook. 

В комментариях к посту Макаревича иронично называют «главным эпидемиологом и вирусологом всея Расеи и ссср», люди разделились на поддерживающих его точку зрения и выступающих категорически против. 

«Не стоит оправдываться. Правильные выводы сделаны. Ваш пост был не о вакцинации, а о снижении ваших доходов связанных с ней. Это главный лейтмотив»; 

«А болеющие и умирающие от ковида, несмотря на прививки - это как, тоже бараны?»;

«Тогда интернета ещё не было. Негде было про чипирование узнать»; 

«Да, советское государство - это самый лучший пример для подражания, бесспорно»;

«Второй день читаю комментарии. Никакие «конандойли» с «агатамикристи» и рядом не стояли - до того увлекательно! Убежден, что их следует выпустить отдельной книгой и назвать ее - «Они среди нас»!» – пишут пользователи соцсети. 

Ранее музыкант написал, что «из-за упёртых баранов, не желающих вакцинироваться, тысячам музыкантов переносят и отменяют концерты по три раза». Он также заявил, что из-за этих людей мы постоянно пребываем в опасности заражения и получим новый локдаун. 

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