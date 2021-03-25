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«Упёртые бараны, не желающие вакцинироваться» - Макаревич жёстко прошёлся по ковид-диссидентам

И обвинил их в невозможности проводить полноценные концерты

Фото: Global Look Press

«Из-за упёртых баранов, не желающих вакцинироваться, тысячам музыкантов переносят и отменяют концерты по три раза, - написал Андрей Макаревич в своём фейсбуке. - Из-за них мы вынуждены работать в полупустых залах. Из-за них мы постоянно пребываем в опасности заражения (от них же). Из-за них мы вот-вот получим новый локдаун. Продолжать?»

Подписчики Макаревича отреагировали по-разному.

«Поразительно, что в Украине ситуация аналогична. И если в России все можно свалить на "режим и его Спутник", то в Украине можно выбрать любую вакцину: Файзер, Модерна, что угодно. Но нет, статистика такая же ужасная, никто не хочет прививаться. Значит, все же дело не в Путине и Спутнике, получается», - написала Einat Klein.

«*Баранов* уберите из текста. Сбавьте возмущение, хотя оно имеет основания, но не до такой степени», - советует Николай Арнаутов.

«Кажется, если на людей обзываться, они точно нарочно не станут делать того, чего мы от них хотим», - поддерживает Полина Клайбер.

«"Бараны" задают резонные вопросы относительно влияния вакцин на своё здоровье и не получают чётких ответов. А в это время умные и одухотворённые музыканты призывают вакцинироваться, потому что "так надо". Всё изложенное заставляет задуматься над вопросом, кто же здесь всё-таки баран», - ехидничает Дмитрий Платонов.

«Получил первую дозу вакцины. Жду вторую. Чего и всем желаю. Вернее, рекомендую!» - поддержал музыканта в комментариях Леонид Агутин.

«Ну и Европа и Америка для нас много лет будет закрыта. Но здесь добавляется еще одна причина к той, о которой ты пишешь: власть не допускает зарубежные вакцины в страну. Вы-бе-ши-ва-ет!» - считает Михаил Козырев.

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