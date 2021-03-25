Россияне рассказали, как реагировать на хамство в метро

Согласно опросу ВЦИОМ, об инциденте с жестоким избиением заступившегося за девушку москвича в метро знают 69% россиян. Чаще об этом слышали мужчины (75% против 64% среди женщин), а также более старшие люди: наблюдается рост осведомленности в зависимости от возраста от 55% (18-24 года) до 77% (60+ лет).

«Недавний инцидент в московском метро россияне рассматривают как признак слабого воспитания молодежи, настаивают на тюремном заключении виновников и поддерживают вступившегося за женщину молодого человека», — заключают социологи.

Лично с грубостью в общественных местах сталкивался каждый третий россиянин (37%). Не доводилось видеть такое 67% опрошенных. Чаще всех в таких ситуациях оказываются молодые люди (50% в группе 18-24), а реже всего — пожилые (25% в группе 60+).

При этом большинство россиян говорят, что, как только появляется ощущение несправедливости или грубость, нужно вмешаться (67%). Лишь один из пяти россиян полагает, что такое поведение может повлечь за собой новый конфликт и лучше дождаться полицейских, не вмешиваясь (22%). 11% не смогли определиться.

Чаще за активные действия в случае хамского поведения в общественном месте выступают мужчины: 75% против 61% женщин. Возраст здесь никакой роли не играет — во всех возрастных группах ответы примерно одинаковые.

Среди причин инцидента чаще всего называют «бескультурье» и плохое воспитание (31%), затем идет вариант ответа «Много приезжих / чувствуют себя как дома» (15%), а 10% респондентов винят во всем безнаказанность. 7% опрошенных отдельно совмещают первые два пункта, заявляя о «бескультурье приезжих».

При этом треть россиян (35%) не знают, как бороться с этим феноменом. 41% назвали малопопулярные варианты, содержание которых социологи отдельно не приводят. Самыми же частыми ответами стали призывы улучшить воспитание в семье и школе (14%), а также увеличение числа полицейских (10%). Ещё 6% считают, что правоохранительные органы должны работать лучше. Лишь 2% опрошенных говорят, что нельзя сделать ничего.