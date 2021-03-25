Москвич, забитый до полусмерти дагестанцами: «Был битком вагон, мужики все отскочили»

Житель Москвы Роман Ковалев, которого накануне жестоко избили в вагоне столичного метро после того как он заступился за девушку трое выходцев из Дагестана, рассказал подробности произошедшего. Хотя на облетевших интернет кадрах избиения кажется, что вагон был наполовину пустым, в реальности там было много людей, включая и мужчин, однако все они просто отошли на другую сторону и наблюдали, как истязают молодого человека.

«На самом деле был полностью битком вагон, сидели и стояли люди. И в итоге, когда конфликт начался, мужики все отскочили на другую часть. Видимо, у нас такой менталитет​​», — рассказывает он телеканалу «360».

Конфликт начался, когда одна из девушек в вагоне сделала дагестанцам замечание из-за нецензурной лексики и шумного поведения. Тогда один из них начал предъявлять ей претензии. Когда г-н Ковалев решил вступиться за незнакомку и «не агрессивно» предложил приезжему «закрыть свой рот», на него напали сзади:

«Сначала прилетело от его товарища, который там сбоку сидел или сзади стоял. Потом я уже не помню, втроем начали месить».

На опубликованных фрагментах видеозаписи видно, как молодого человека избивают трое. Его били руками и ногами, хотя к тому моменту уже никакого сопротивления с его стороны быть не могло. Никто в вагоне даже не подошел к ним. Москвича в итоге госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Все три агрессора, которые оказались выходцами из Дагестана, были задержаны, хотя и пытались оказать активное сопротивление сотрудникам полиции.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручил возбудить против них дела о применении насилия в отношении сотрудника полиции (статья 318 УК РФ), а также о покушении на убийство из хулиганских побуждений (часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 105 УК РФ). Как говорится в релизе СК, действия нападавших расцениваются ведомством как «циничные и жестокие».