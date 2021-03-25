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Кремль: Не важно, какой национальности были «подонки», избившие москвича в метро

Песков призывает не подходить к инциденту с жестоким избиением москвича в метро как к межнациональному конфликту

Фото: МВД

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не расценивают конфликт, произошедший 4 октября в столичном метро, когда трое дагестанцев до полусмерти избили москвича, вступившегося за девушку, как национальный.

«Мы бы не говорили о межнациональной напряженности. Речь идет о подонках, о хулиганах, не важно, какой они национальности, — объяснил Песков. — Подонки [бывают] самых разных национальностей, это не имеет отношения к национальности».

Представитель президента также добавил, что ему «весьма отрадно» знать о скорой поимке агрессоров. Он также рад тому, что «сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении, следствие и так далее» (цитата по РИА Новости).

Конфликт произошел в московском метро 4 октября. Один из дагестанцев начал агрессивно отчитывать девушку, сделавшую им замечание за мат и шумное поведение. После этого молодой человек вступился за неё — все трое напали на него и жестоко избили, продолжая истязаться над ним даже когда он был не в состоянии отвечать. Хулиганов задержали полицейские — сделать это по горячим следам помогла женщина, погнавшаяся за ними. При попытке задержания нападавшие угрожали правоохранителям ножом и перцовым баллончиком.

Все трое арестованы по обвинению в хулиганстве. Глава СК Александр Бастрыкин распорядился наградить ведомственными медалями москвича, вступившегося за девушку, а также женщину, которая помогла поймать злоумышленников. Также он настаивает на том, чтобы дело было передано в СК и переквалифицировано в попытку убийства и применение насилия по отношению к сотрудникам полиции.

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