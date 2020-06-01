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Главное к 8 октября: Жизнь или бездорожье, отставка Лашета, русские хакеры разгулялись не на шутку

Половина кибератак может идти из РФ, людей без прививки оставят и без дорог, YouTube "монетизировал" климат. Главное к утру пятницы

Фото: Global Look Press

Армен Лашет

Компания Microsoft в своем докладе заявила, что на Россию приходится половина всех атак хакеров. Оставшиеся 23% исходят из КНДР, 11% — из Ирана и 8% из Китая. Статистика выросла, в частности, из-за действий группы Nobelium, стоящей за кибератакой на SolarWinds. Доля успешных атак выросла за последние годы с 21% до 32%, а доля нападений на правительственную инфраструктуру — с 3% до 53%.

Google запретит монетизацию на YouTube контента, противоречащего «устоявшемуся научному мнению о существовании и причинах изменения климата». Об этом пишет Axios со ссылкой на компанию, которая объясняет это решение недовольством рекламодателей, не желающих, чтобы их рекламу показывали в подобных роликах. Отмечается, что запрет затронет именно отрицание глобального потепления, а также роли в этом человека — дискуссии на тему изменения климата по-прежнему могут размещаться на YouTube, как и исследования этого явления.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отравление оппозиционного политика Алексея Навального в Томске

«примитивной и грубо реализованной спецслужбами ряда стран Запада провокацией, которая была замешана на сговоре с целью вмешательства во внутренние дела РФ, в том числе в выборы в Госдуму».

Отравление произошло более чем за год до выборов в Госдуму. Она также пообещала, что российский «демарш» вскоре будет опубликован на сайте ОЗХО, передает ТАСС.

Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил предусмотреть отказ от ремонта дорог и реализации программ по благоустройству в тех районах, где привита малая доля населения — менее 55%, пишет «КоммерсантЪ». Речь идет о большинстве районах области.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился наградить ведомственной медалью «За содействие» женщину, которая помогала задержать трех выходцев из Дагестана, жестоко избивших москвича в вагоне метро. Она нажала тревожную кнопку, а затем «бросилась вслед за ними из вагона и указала на злоумышленников», что, по мнению СК, помогло задержать нарушителей по горячим следам.

«Самоотверженный поступок женщины, которая, рискуя собой, выполнила свой гражданский долг, не позволив сбежать подозреваемым, не остался без внимания руководства Следственного комитета», — говорится в релизе.

Один из нападавших, Ибрагим Мусалаев, в свою очередь, рассказал Общественной наблюдательной комиссии, что конвоир якобы дважды ударил его в живот. Об этом сообщает «Газета ОНК» со ссылкой на члена ОНК Москвы Константина Кима.

Все трое нападавших были отправлены в СИЗО по делу о хулиганстве, хотя Бастрыкин ранее потребовал возбудить дела о покушении на убийство из хулиганских побуждений и о применении насилия к сотрудникам полиции.

Проигравший выборы в Бундестаг лидер Христианско-демократического союза Ангелы Меркель Армин Лашет заявил о своем уходе с поста председателя партии. Правящий блок ХДС/ХСС проиграл социал-демократам (СДПГ), набрав 24,1% голосов избирателей.

Накануне выборов Меркель прямо прочила Лашету место канцлера. Несмотря на заявление Лашета, что он будет бороться с Олафом Шольцем (СДПГ) за формирование правительства, личные предпочтения немцев остаются на стороне последнего, который был намного популярнее, согласно персональным опросам, ещё до голосования. С отставкой Лашета возросли и шансы Шольца занять кресло канцлера Германии.

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