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Меркель уверена, что её приемник в партии станет новым канцлером Германии

Меркель заявила, что Армин Лашет станет канцлером после её ухода. Однако "Зеленые" наступают ХДС на пятки

Фото: Global Look Press

Ангела Меркель и Армин Лашет

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель поддержала своего приемника на посту главы Христианско-демократического союза (партия ХДС) Армина Лашета, выразив уверенность, что он сменит её и на посту федерального канцлера.

Как передает ТАСС со ссылкой на французское агентство AFP, она заверила, что она «глубоко убеждена», что Лашет «будет служить немцам в роли канцлера», ставя «во главу угла личное и неотъемлемое достоинство людей».

Напомним, что этой осенью в Германии состоятся парламентские выборы. Победитель получит возможность сформировать правительство и, соответственно, назначить своего канцлера. При этом сама Меркель после 16 лет у власти приняла решение оставить свою должность. Она открыто заявила об этом ещё год назад. Кроме того, тогда же претендовать на пост канцлера отказалась бывшая преемница Меркель на посту лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ранее считалось, что именно она должна сменить Меркель

При этом ХДС, хоть и является правящей партией, вовсе не доминирует в немецкой политике полностью. Партия «Зеленых» являлась одним из фаворитов предвыборной гонки ещё до того как в стране произошел ряд стихийных бедствий, связанных с изменениями климата. В случае победы «Зеленых», кресло канцлера отойдет Анналене Бербок, которая известна своей жесткой позицией против строительства «Северного потока-2» и по санкциям против России из-за Крыма и Донбасса.

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