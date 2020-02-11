Александр Рар: Уход Крамп-Карренбауэр – большой удар по Ангеле Меркель

10 февраля председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр неожиданно объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих выборах в 2021 году, а летом этого года уйдет с поста главы партии.

На политической сцене страны решение вызвало некоторый шок. О том, каким будет новый расклад сил и как это может отразиться на отношениях России и Германии, Sobesednik.ru расспросил известного немецкого политолога Александра Рара:

— Почему это решение вызвало такую растерянность в Германии? Ведь фрау Крамп-Каренбауэр нельзя назвать известным или влиятельным политиком…

— Она была, на мой взгляд, просто идеальной наследницей г-жи Меркель. Ее же фактически мало кто знал — она была провинциальным политиком в одной из самых маленьких земель страны. Это Меркель ее продвигала. Это Меркель вытащила ее из провинции и посадила сначала на должность генерального секретаря ХДС, потом сделала председателем партии.

Уход фрау Крамп-Карренбауэр — это большой удар по канцлеру. И не только по самой Ангеле Меркель, но и по ее программе, по идеологии партии.

— А при чем тут идеология ХДС?

— Потому что Ангела Меркель выстроила ХДС как левую партию. Или, вернее, более левую. Она собиралась создавать коалицию с «зелеными» — в этом Меркель видит будущее Германии. И свое наследие она тоже видит в этой измененной Христианско-демократической партии.

— Ее соратники по ХДС не придерживаются этих взглядов?

— Все нынешние кандидаты, которые могут сменить фрау Крамп-Карренбауэр, скорее правого толка. Да и в самой ХДС есть очень большие стремления консервативных кругов, которые Меркель несколько отстранила. Они хотят вернуть партию в правоцентристское русло.

В общем, я предвижу двойную борьбу внутри партии. С одной стороны, за программатику — то есть каким ХДС должен быть в будущем: право— или левоцентристской партией. И [с другой стороны — борьба] за пост главы партии.

В то же время нет очевидного кандидата, который бы автоматически мог сейчас унаследовать власть не только фрау Крамп-Карренбауэр, но и фрау Меркель. Возник колоссальный вакуум. Лидер Германии — это не последняя должность. Такого человека надо сначала найти. Претенденты есть, но они себя пока не проявили, это прояснится лишь в процессе борьбы между ними. Сейчас же ожидается некая дестабилизация и, как мне кажется, ослабление самого ХДС. И это плохо.

— Разве не смогут выйти на первый план другие партии? Социал-демократы, к примеру?

— Не думаю. Все это происходит на фоне ослабления и Социал-демократической партии. Она тоже теряет свой вес. Тоже постоянно ищет новых лидеров и никак не может их правильно найти.

Проблема в том, что и христианские демократы, и социал-демократы идут в правительство в очень сложное время не только для Германии, но и для всего Евросоюза. Перед каждой из этих партий сегодня стоят схожие проблемы — поиска программатики, политических целей, консолидации, нахождения новых лидеров, которые способны понимать, как вести политику в это сложное время. Все это накладывается одно на другое. Пока трудности могут только усугубиться.

— Результатом может стать возможная смена внешней политики Германии?

— Думаю, вряд ли. Последние десятилетия внешняя политика страны остается прежней. Это курс на консолидацию Евросоюза, на лидерство в ЕС. Но также — на укрепление трансатлантического союза. То есть ничего не предпринимать против США, поддерживать европейскую интеграцию, если нужно, спасать Европу экономически… Я бы назвал эту политику трансатлантической.

Этот тренд вряд ли будет меняться: случайных людей среди тех, кто сейчас борется за власть, нет. Они все трансатлантисты. Извне мало кто может прийти.

Впрочем, курс может измениться по причине внешних условий. Грубо говоря, если Германию будут заставлять это сделать. Скажем, ужесточится борьба с Америкой или появятся иные вызовы… Но сейчас я не вижу разногласий среди тех, кто претендует на место Меркель.

Единственный нюанс — премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет (член ХДС, считается одним из главных претендентов на пост председателя партии — ред.) больше питает симпатий к России, чем другой вероятный кандидат — Фридрих Мерц, который стоит на очень жесткой позиции по отношению к Кремлю. Он считает, что Россию все время нужно наказывать, вводя против нее все новые и новые санкции.