Предполагаемая преемница Меркель не будет претендовать на должность канцлера

Лидер правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая заняла этот пост после Ангелы Меркель, объявила, что не станет участвовать в выборах канцлера в 2021 году, передают «Ведомости» со ссылкой на Der Spiegel.

Крамп-Карренбауэр пояснила, что уйдет из руководства партии после выборов кандидата в канцлеры от ХДС, которые организует к лету. При этом лидер партии уточнила, что на посту министра обороны она останется по просьбе Меркель.

Сама Ангела Меркель ещё в 2018 году заявила, что не станет участвовать в следующих выборах канцлера. После этого Крамп-Карренбауэр называли вероятным преемником председателя правительства, однако, по данным Reuters, её рейтинги остаются достаточно низкими как в стране, так и внутри партии.