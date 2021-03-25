Вступившегося за девушку и избитого москвича наградят медалью «Доблесть и отвага»

Избитый в метро тремя выходцами из Дагестана житель Москвы Роман Ковалев будет удостоен ведомственной медали Следственного комитета «Доблесть и отвага» за проявленные им «неравнодушие и храбрость». Об это сообщает пресс-служба ведомства. Решение о награждении принял лично глава СК Александр Бастрыкин.

«Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку, — говорится в заявлении ведомства. — Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией. Мужчине продолжали наносить удары, даже когда тот уже лежал на полу в луже крови».

Ранее «Собеседник» писал, что говорит о случившемся сам г-н Ковалев, который после случившегося был госпитализирован. По его словам, в вагоне было много людей, но никто из них не помог ему, когда один из нападавших нанес удар сзади, а все мужчины, находившиеся там, перешли в другую часть вагона, наблюдая, как его избивают.

После того как агрессивная группа дагестанцев разделалась с ним, они оказали сопротивление сотрудникам полиции. По уточненным данным ведомства, злоумышленники угрожали полицейским перцовым баллончиком и ножом. Все трое задержаны, против них возбуждены дела по статьям о применении насилия в отношении правоохранителей и о покушении на убийство.