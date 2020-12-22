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Россия ответила Западу по теме отравления Навального, задав ряд встречных вопросов

45 стран задали России несколько вопросов об отравлении Навального. РФ заявляет об ответе на них, уверяя, что всё это "не по адресу"

Фото: Скриншот видео пресс-службы Мосгорсуда

Алексей Навальный

Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Россия дала «исчерпывающий ответ» на запрос 45 стран на тему отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

При этом он заметил, что эти страны «обратились не по адресу» и должны задавать свои вопросы не России, а Германии, Швеции и Франции, «которые удерживают критически важную информацию» об отравлении Навального, передает ТАСС. По его словам, МВД РФ не может завершить доследственную проверку пока эти три страны не объяснятся. Якобы ФРГ, Франция и Швеция «делают все возможное, чтобы воспрепятствовать» возбуждению уголовного дела по факту отравления оппозиционера.

Кроме того, постпред России заявил, что вместе со своими ответами на перечисленные вопросы власти РФ задали свои собственные. Он заверил, что Россия уже давно ждет ответы на старые вопросы, а теперь ещё и на новые.

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