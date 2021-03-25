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Власти Москвы рассказали, как будут работать кафе и бары после недели локдауна

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице устанавливаются нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

Фото: Дмитрий Мальтера

Заведения общественного питания Москвы смогут вернуться к обычному режиму работы без обязательного использования QR-кодов после 8 ноября. Об этом сообщил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Бары, рестораны, кафе и другие заведения общепита, согласно указу мэра, должны работать в период длинных выходных с 28 октября по 7 ноября только навынос и доставку. С 8 ноября они могут возобновить работу в обычном режиме без обязательного использования QR-кодов, но с соблюдением всех требований, которые направлены на предупреждение распространения коронавируса», – заявил он.

Немерюк добавил, что введение любых ограничений зависит от развития ситуации с распространением коронавируса. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в столице устанавливаются нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В эти дни будет приостановлена работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других.

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