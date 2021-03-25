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«Подумайте, как провести незапланированный отпуск»: Собянин ввел жесткий локдаун в Москве

Не будут работать предприятия сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений и др

Фото: Global Look Press

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в России в Москве устанавливаются нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин

По его словам, ситуация в городе продолжает развиваться по худшему сценарию и в ближайшие дни будет достигнут исторический пик заболеваемости коронавирусом. 

В нерабочую неделю должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена. 

Как уточняется, будет приостановлена работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. 

При этом Собянин отметил, что продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничиваются, а рестораны и кафе смогут работать на вынос и доставку готовых блюд. Не будет ограничена также работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц.

По приказу мэра в детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме. Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.

Театры и музеи могут продолжать работу. Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок. 

На период выходных также запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию Роспотребнадзором.

С 8 ноября для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Как подчеркнул Собянин, блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо прошедших вакцинацию, а разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом. 

Кроме того, с 8 ноября вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

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