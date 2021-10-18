Сколько стоит побег из локдауна. Реальные предложения туроператоров на время нового карантина: Египет, Мексика, Куба

В России объявили неделю выходных из-за новой волны коронавируса. Торговые центры, кинотеатры и рестораны будут закрыты, а на дачу уже не съездишь — холодно. Чтобы не оказаться запертыми в четырех стенах, можно выехать за границу: мы собрали возможные варианты. Ориентировались на стоимость около ста тысяч рублей на двоих на неделю.



