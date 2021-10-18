Сколько стоит побег из локдауна. Реальные предложения туроператоров на время нового карантина: Египет, Мексика, Куба
Дни с 30 по 7 объявлены нерабочими. «Собеседник» собрал возможные варианты для поездок за границу на это время
В России объявили неделю выходных из-за новой волны коронавируса. Торговые центры, кинотеатры и рестораны будут закрыты, а на дачу уже не съездишь — холодно. Чтобы не оказаться запертыми в четырех стенах, можно выехать за границу: мы собрали возможные варианты. Ориентировались на стоимость около ста тысяч рублей на двоих на неделю.
Египет
На двоих на полупансион можно уехать за сто тысяч рублей.
Двое взрослых плюс ребенок. Можно найти тур до 110 тысяч рублей.
Мексика
Неделя на двоих от 170 тысяч рублей.
Куба
Неделя на двоих от 180 тысяч рублей. Все включено.