Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:55

Reutres: Одобрить «Спутник V» в ЕС до конца года «абсолютно невозможно»

Это могут успеть сделать в первом квартале 2022 года, но сперва нужно, чтобы Россия предоставила все документы

Никаких шансов получить одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA) до конца 2021 года у российской вакцины «Спутник V» нет. В лучшем случае это произойдет в первом квартале 2022 года, сообщил источник Reuters, сославшийся непосредственно на само EMA.

«Допустить, что EMA примет решение [о сертификации препарата] до конца года сейчас абсолютно невозможно», — приводит агентство его слова.

Он, впрочем, отмечает, что если Россия предоставит европейскому регулятору все необходимые документы о вакцине, вполне осуществимо одобрить её в Евросоюзе в течение первых трех месяцев следующего года.

Документы о вакцине от РФ ждут также во Всемирной организации здравоохранения, где возобновили процедуру переквалификации «Спутника V» для экстренного применения. Прежде чем одобрить препарат, ВОЗ также должна завершить инспекцию на заводах, где вакцину делают.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 день назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Расследование 56 минут назад

Курортный Роман Татьяны Навки

Общество 1 день назад

Нерентабельные дети: Как уничтожают РДКБ – единственный в России уникальный центр помощи малышам

Расследование 1 неделю назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 1 неделю назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Политика 28 минут назад

«Двурукий Янус» Михаила Соловова

Расследование 56 минут назад

Курортный Роман Татьяны Навки

Политика 1 час назад

«Нам стыдно»: Члены «Яблока» раскритиковали политику партии и потребовали ее руководство сложить полномочия

Общество 1 час назад

Масоны России сообщили, что локдаун может продлиться до начала зимы. Сам тайный Орден на время будет закрыт

Без рубрики 1 час назад

В Вологде арестована убийца 9-летней девочки

Общество 2 часа назад

«Подумайте, как провести незапланированный отпуск»: Собянин ввел жесткий локдаун в Москве

Общество 3 часа назад

Минпросвещения: В российских школах объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября

Общество 3 часа назад

Россияне рассказали, как реагировать на хамство в метро

Общество 3 часа назад

Столичный суд запретил продажу смартфонов Samsung в России

Общество 4 часа назад

«Советское государство прививало всех»: Макаревич оправдался за пост про «упертых баранов-антипрививочников»

Общество 5 часов назад

Главное к 21 октября: Одобрение «Спутника V», Турции обвинила россиян в шпионаже, цены не стоят на месте

Политика 6 часов назад

Получающим бюджетные деньги СМИ хотят простить зарубежное финансирование

Общество 7 часов назад

Новую опасную мутацию коронавируса AY.4.2 обнаружили в России

Общество 7 часов назад

В Москве сегодня до 14 градусов и дожди

Общество 13 часов назад

Навальный с премией Сахарова, Россия в локдауне, Милохин на бензовозе: новости к вечеру 20 октября

Общество 14 часов назад

Что приготовили нам звезды: Гороскоп на 21-27 октября

Политика 14 часов назад

МВД объявило Любовь Соболь в розыск

Общество 14 часов назад

Фотосъёмка и отказ от неразглашения данных: появились подробности визита Собчак к следователю

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика