Reutres: Одобрить «Спутник V» в ЕС до конца года «абсолютно невозможно»

Никаких шансов получить одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA) до конца 2021 года у российской вакцины «Спутник V» нет. В лучшем случае это произойдет в первом квартале 2022 года, сообщил источник Reuters, сославшийся непосредственно на само EMA.

«Допустить, что EMA примет решение [о сертификации препарата] до конца года сейчас абсолютно невозможно», — приводит агентство его слова.

Он, впрочем, отмечает, что если Россия предоставит европейскому регулятору все необходимые документы о вакцине, вполне осуществимо одобрить её в Евросоюзе в течение первых трех месяцев следующего года.

Документы о вакцине от РФ ждут также во Всемирной организации здравоохранения, где возобновили процедуру переквалификации «Спутника V» для экстренного применения. Прежде чем одобрить препарат, ВОЗ также должна завершить инспекцию на заводах, где вакцину делают.