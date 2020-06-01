Главное к 21 октября: Одобрение «Спутника V», Турции обвинила россиян в шпионаже, цены не стоят на месте

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила переквалификацию «Спутника V» для экстренного применения. В продвигающем российскую вакцину РФПИ уже успели объяснить, что это означает выход процедуры одобрения на «завершающую стадию», однако ВОЗ ещё ожидает от властей данные по вакцине, а также должна завершить инспекции на заводах, изготавливающих препарат.

В Турции по обвинениям в политическом и военном шпионаже арестованы четверо россиян, а также два гражданина Украины и Узбекистана. Они отправлены судом в тюрьму в Малтепе. Прокуратура Стамбула считает, что они планировали вооруженное нападение на чеченских оппозиционеров, их задержали ещё 8 октября, передает Hurriyet.

Согласно данным Росстата, за неделю инфляция в России выросла с 7,63% до 7,78%. Год к году рост цен на курицу составил 29,54%, на яйца — 26,54%, на подсолнечное масло — 19,24%, на огурцы — 51,75%, на томаты — 53,18%, на картофель — 71,06%, на капусту — 85,99%, обобщает Минэкономразвития. Более чем на 30% за год подорожали лук и морковь. 10% прибавили рыба, мука и вермишель. На 13-14% подорожали свинина, говядина и баранина.

Только с начала 2021 года в Москве за отсутствие масок и другие несоблюдения эпидтребований протоколы выписали на 5 105 человек. Сюда входят как граждане, так и бизнес, суммарный размер штраф для которых составляет 107 млн рублей. И это только протоколы, составленные представителями Роспотребнадзора, пишет «КоммерсантЪ», — кроме них соответствующие протоколы составляет полиция.

Федеральная налоговая служба предлагает упростить получение социальных налоговых вычетов по аналогии с имущественными и инвестиционными. По задумке документы, которые сейчас для этого граждане должны собирать очно, чтобы потом отнести в налоговую, ФНС будет получать напрямую электронно, что не только потенциально сэкономит время налогоплательщика, но и уменьшит срок рассмотрения заявления. Впрочем, как пишет «Интерфакс», раньше начала 2023 года эту меру реализовывать не планируют.

Google сообщает, что с 2019 года им удалось спасти от фишинговых атак 99% из порядка 15 тысяч YouTube-каналов русскоязычных блогеров. Хакеры, как поясняется в блоге компании, рассылали блогерам вредоносные файлы под видом самых разных людей и организаций, захватывали аккаунт с каналом и затем продавали его или использовали для показа мошеннических видео.

В Москве мужчина, вышедший из VIP-ложи стадиона «Открытие Арена» после футбольного матча «Спартак» — «Лестер», напал на журналиста РБК Александра Щеголева. Корреспондент вместе с группой других репортеров снимал вышедшего (зачем они это делали, не уточняется) — тогда мужчина подошел к нему и начал бить, не обращая внимания на толпу людей вокруг.

Банки не успевают ввести выдачу кредитов и открытия вкладов через Единую биометрическую систему. Они должны начать делать это в обязательном порядке с 1 января 2022 года. Ассоциация банков «Россия» просит регулятор перенести дату на 1 января 2023 года.