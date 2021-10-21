«Очень печально для демократии»: Второй человек в «Яблоке» попросил не давать Навальному премию Сахарова

Первый заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко написал в Европарламент письмо с просьбой не присуждать премию имени Андрея Сахарова оппозиционному политику Алексею Навальному. Об это пишет издание «Вот Так». Подлинность письма подтвердил сам Иваненко.

Среди претензий, которые первый зампред партии предъявляет к находящемуся в колонии Навальному, упоминаются его мнение об отсутствии перспективы урегулировать вопрос Крыма и дебаты с Игорем Стрелковым (Гиркиным), где «национализм и патриотизм были одной из главных тем дискуссии».

Он также критикует Навального, сравнивая его с Владимиром Путиным: «В своих многочисленных интервью Навальный, как и Путин, неоднократно говорил, что русские и украинцы на самом деле “одна нация”, зная, что такие заявления многими людьми в Украине расцениваются как оскорбительные».

Объясняя свой поступок Иваненко объяснил, что это его персональная позиция, а не позиция «Яблока». Он настаивает, что Навальный — «националист».

«Я считаю, что Навальный, конечно, политический заключённый, но никакого отношения к премии Сахарова он не имеет. Это решение Европарламента — очень печальное событие для демократического движения в России», — говорит он.

Иваненко говорит, что считает нормальным критиковать сидящего в колонии оппонента, так как он вовсе не «лежачий», а политик, «руководящий политическим процессом». Также он не думает, что его действия вредят «Яблоку».

Ранее руководящие органы «Яблока» заявили о несовместимости поддержки «Умного голосования» Навального и членства в партии, а также опубликовали список людей, которых они считают сторонников взглядов политика. После этого многие рядовые члены партии высказали своё несогласие с позицией функционеров, упрекнув их в подрыве основных идей партии.