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«Яблоко» внесло в чёрный список Галямину, Ройзмана, Латынину, Альбац и многих других журналистов и политиков

Партия, накануне пообещавшая снимать с регистрации тех своих кандидатов, которые поддерживают «Умное голосование», решила «пометить» тех, кто призывал, по мнению «яблочников», голосовать за КПРФ

Фото: Global Look Press

Руководство «Яблока» составило чёрный список известных людей, поддержавших умное голосование и призывавших голосовать за КПРФ в соответствии с его рекомендациями.

«Политический комитет "Яблока" считает крайне вредным для российской политики и страны в целом использование голосования за коммунистов как тактического приёма борьбы с репрессивной диктатурой, – говорится в заявлении за подписью Григория Явлинского. – Главный принцип УмГ о поддержке "любого проходного кандидата, кроме" – это популизм в чистом виде, пример отрицательного отбора. Как акт политического популизма, такой подход направлен на достижение мнимого краткосрочного успеха и в итоге приводит к ощутимому ухудшению исходной ситуации».

По мнению «Яблока», «сторонники и агитаторы УГ в полной мере несут ответственность за действия КПРФ и прилепинцев в нынешней Думе». Отметим, что Прилепин от мандата отказался.

В чёрный список «Яблока» попало множество известных приличных и уважаемых людей. Это журналисты:

Иван Давыдов, Михаил Фишман, Сергей Пархоменко, Евгения Альбац, Дмитрий Колезев, Юлия Латынина, Андрей Лошак, Светлана Прокопьева, Александр Плющев, Сергей Бунтман, Леонид Гозман;

политики:

Евгений Ройзман, Юлия Галямина, Михаил Ходорковский, Михаил Светов, Илья Яшин и Марина Литвинович, которая сама выдвигалась от «Яблока».

Также досталось политологам Дмитрию Орешкину, Константину Сонину, Екатерине Шульман, Аббасу Галлямову, Кириллу Рогову и другим. В списке мы не обнаружили Сергея Митрохина, который победил на московских выборах в 2019 году в том числе благодаря и «Умному голосованию».

– Мне кажется, «Яблоко» немного занимается самоубийством, – прокомментировала действия партия политик Юлия Галямина, которая, к слову, призывала голосовать за Марину Литвинович вопреки рекомендациям «Умного голосования» и сама, пока у неё была такая возможность, неоднократно выдвигалась от этой партии на выборах различного уровня. – Ко многим из людей, состоящих в этой партии, я отношусь очень хорошо. И я готова продолжать сотрудничество. Вопрос – что собираются делать они.

Напомним, что накануне выборов лидер «Яблока» Григорий Явлинский лично призвал сторонников Навального не голосовать за его партию. Партия в итоге показала худший результат, набрав чуть более процента голосов.

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