«Нам стыдно»: Члены «Яблока» раскритиковали политику партии и потребовали ее руководство сложить полномочия

Почти 60 членов партии «Яблоко» подписали заявление, в котором заявили о несогласии с нынешней линией партии и потребовали, чтобы руководство сложило свои полномочия. Об этом говорится в опубликованном заявлении «яблочников».

«Мы, члены партии «Яблоко», выражаем решительное несогласие с решениями Федерального Политкомитета партии от 14 октября 2021 года. Считаем, что сейчас руководство партии действует против всех тех, кто разделяет ценности партии. Вместо критики государственной власти и избирательной системы, вместо рассуждений о причинах провала партии на выборах – ФПК яростно критикует политического заключённого Навального и стратегию Умного голосования. Нам стыдно за то, что партия дошла даже до составления списков сторонников Умного голосования! Это – настоящий публичный донос», – пишут партийцы.

По их словам, партия не следует своим же демократическим принципам, а рядовые члены не имеют влияния на решения руководства, которое так же произвольно лишает права голоса целые отделения.

«Мы убеждены, что партия должна не на словах, а на деле служить интересам избирателей и вести работу по консолидации общества. Никто из нас, вступая в партию, не мог представить себе ничего подобного. Мы вынуждены признать, что сейчас руководство партии ведёт настоящую борьбу с гражданским обществом в России, и требуем прекратить эту борьбу и сложить полномочия», – говорится в заключении.

Среди подписавшихся члены партии из архангельского, костромского, московского и других региональных отделений.

Ранее в «Яблоке» приняли решение о том, что кандидатов, поддерживающих идею «Умного голосования» Алексея Навального, будут снимать с выборов. Позже руководство партии составило чёрный список известных людей, поддержавших умное голосование и призывавших голосовать за КПРФ в соответствии с его рекомендациями.