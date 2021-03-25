«Яблоко» всё борется с оппозицией. В партии запретили поддерживать «Умное голосование»
Тех, кто ставит борьбу с «Единой Россией» выше развития «Яблока», партия на выборы пускать не будет. Рядовые яблочники не всегда согласны с такой позицией
Партия «Яблоко» провела закрытое заседание федерального политкомитета, который пришел к выводу, что кандидатов, поддерживающих идею «Умного голосования» Алексея Навального, будут снимать с выборов. Исключать из партии за это пока не станут. В «Яблоке» не хотят, чтобы её члены даже косвенно поддерживали другие партии и политические движения.
Напомним, что на прошедших выборах в Госдуму «Яблоко» набрало менее 1,5% и утратило право на госфинансирование. Основным же бенефициаром «Умного голосования», поддерживающего самого сильного не провластного кандидата, стала КПРФ — лишь в нескольких округах команда Навального сделала ставку на яблочников, но никто из них не прошел в Госдуму.
Как уточняет «КоммерсантЪ», процедура снятия идеологически неправильных кандидатов в партии пока не выработана, а соответствующие списки неблагонадежных не составлены.
Впрочем, решение политкомитета поддерживают не все партийцы, ряд опрошенных газетой считают, что это неправильно: «Это решение дискриминационное. Если есть округ, где "Яблоко" при любом раскладе проиграет, но может выиграть другой достойный кандидат, которого поддержало "Умное голосование", — я не считаю, что это вредит партии, — объясняет один из членов партии. — Партии вредит сокращение сторонников».
Депутат от «Яблока» в московском округе Раменки Максим Гонгальский отмечает, что «легитимность» решения федерального руководства партии под сомнением, так как «серьезного обсуждения» политического курса с рядовыми партийцами нет, а последние не имеют никакой возможности формировать повестку.