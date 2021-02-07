The Insider нашел у Явлинского особняк на Рублевке за 55 млн рублей

Кроме того, на участке оппозиционера имеется дом для персонала, занимающегося обслуживанием коттеджа.

Согласно декларациям, в 2016 году у Явлинского было 12 миллионов рублей на счетах, а в 2018 году он отчитывался о среднем доходе в 3,8 миллиона в год. Его супруга зарабатывала меньше полумиллиона.

При этом в 2018 году Явлинский получил 30 миллионов в виде вознаграждения от адвокатского бюро «Инфралекс». В этом году он баллотировался в президенты России, однако набрал меньше 1% голосов. Среди клиентов «Инфралекса» The Insider нашел государственные компании и ведомства вроде Минтранспорта и Минпросвещения. Компания работает на РЖД и «Сбербанк».

Факт дохода ни бюро, ни Явлинский не отрицают. По их версии, политик получал ежемесячное вознаграждение за консультации об экономике. Примерно такую же сумму за свою работу получает главный экономист Европейского банка реконструкции и развития.

Сам Явлинский в выборах в Госдуму в этом году не участвует.