Явлинский отказался делать "Яблоко" "трамваем для сторонников Навального"

Григорий Явлинский, который впервые отказался от личного участия в федеральных выборах, подтвердил, что в его партии «Яблоко» не рады сторонникам оппозиционера Алексея Навального.

«Мы не будем проводить политику Навального. Мы не приглашаем его сторонников в наши списки. Те, кто хочет голосовать за Навального, за нас голосовать не надо. Не надо, потому что мы не хотим вас обманывать. Мы никогда не будем проводить его политику. Мы не трамвай и не такси: подъезжайте и довезите нас, куда нужно»

, – сказал лидер партии Григорий Явлинский в интервью на телеканале «Дождь».

Политик отметил, что считаю продвигаемую «навальнистами» политику вредной и опасной для страны.

Решение включить в списки Андрея Пивоварова Явлинский объяснил принципиальной позицией «Яблока» – борьба за то, чтобы в России не было политических заключенных. При этом политик отметил, что Пивоварова достаточно одного для того, чтобы обеспечить представленность политзаключенных в России.