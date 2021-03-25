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Большинство россиян выступают за допуск к общественным местам и перелетам по QR-кодам

Опрос показывает, что больше 50% россиян поддерживают обязательную вакцинацию врачей и бюджетников, а также повсеместное введение QR-кодов

Фото: Global Look Press

Обязательную вакцинацию медицинского персонала поддерживают 64% россиян и лишь 31% выступают против. За обязательную вакцинацию чиновников всех уровней, сотрудников госкорпораций и силовиков выступают 68% (26% против). Такие данные приводит ВЦИОМ в своём опросе.

Введение QR-кодов для допуска на массовые мероприятиям и в другие общественные места одобряют лишь 56% населения — 40% против этого. Среди привитых процент поддержки выше: 74% и 24% соответственно.

Требование властей разных регионов о вакцинации 80% персонала отдельных предприятий одобряют меньше всего из приведённых мер — 54%. Против выступают 40%.

Выше уровень поддержки у запрета летать в другие страны или даже между регионами России без QR-кодов: 64% выступают за, а 32% — против.

Самая популярная мера из перечисленных — предоставление работникам двух дополнительных выходных для вакцинации. Это решение властей регионов поддерживают 73% и лишь 21% выступают против.

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