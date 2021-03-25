Адвокат Павлов подал на Генпрокуратуру и Роскомнадзор в суд из-за блокировки сайта «Команды 29»

Адвокат Иван Павлов сообщил, что оспаривает через суд блокировку сайта правозащитного объединения «Команда 29», руководителем которого являлся до его роспуска.

Напомним, на сайте неформальной организации власти якобы обнаружили материалы «нежелательной» в России чешской НКО Společnost Svobody Informace. После этого «Команду 29» было решено распустить во избежание уголовного преследования, а все их материалы были удалены из публичного доступа.

«Мы подали иск к Генеральной прокуратуре и Роскомнадзору. Дело уже зарегистрировано и находится у судьи», — пояснил г-н Павлов.

Адвокат настаивает, что решение о блокировке принималось федеральными органами исполнительной власти без законных оснований, «по надуманным причинам».

«Команда 29» занималась правозащитной деятельностью, чаще всего занимаясь делами людей, обвиняемых по статьям, связанным с наличием государственной тайны. Входящие в него юристы и журналисты рассказывали об особенностях работы с засекреченными делами и старались публиковать сведения о них, не раскрывая секретную часть. Так, к примеру, объединение впервые в России сумело опубликовать приговор топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, не нарушив законодательства.

На Ивана Павлова в итоге было заведено уголовное дело о разглашении тайны следствия в деле его подзащитного, журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. После этого адвокат уехал за границу.