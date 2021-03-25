Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:36

Адвокат Павлов подал на Генпрокуратуру и Роскомнадзор в суд из-за блокировки сайта «Команды 29»

Защитник уверен, что сайт правозащитной организации был заблокирован незаконно и намерен доказать это в суде

Фото: Скриншот т/к "Дождь" // Иван Павлов (справа)

Адвокат Иван Павлов сообщил, что оспаривает через суд блокировку сайта правозащитного объединения «Команда 29», руководителем которого являлся до его роспуска. 

Напомним, на сайте неформальной организации власти якобы обнаружили материалы «нежелательной» в России чешской НКО Společnost Svobody Informace. После этого «Команду 29» было решено распустить во избежание уголовного преследования, а все их материалы были удалены из публичного доступа.

«Мы подали иск к Генеральной прокуратуре и Роскомнадзору. Дело уже зарегистрировано и находится у судьи», — пояснил г-н Павлов.

Адвокат настаивает, что решение о блокировке принималось федеральными органами исполнительной власти без законных оснований, «по надуманным причинам».

«Команда 29» занималась правозащитной деятельностью, чаще всего занимаясь делами людей, обвиняемых по статьям, связанным с наличием государственной тайны. Входящие в него юристы и журналисты рассказывали об особенностях работы с засекреченными делами и старались публиковать сведения о них, не раскрывая секретную часть. Так, к примеру, объединение впервые в России сумело опубликовать приговор топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, не нарушив законодательства.

На Ивана Павлова в итоге было заведено уголовное дело о разглашении тайны следствия в деле его подзащитного, журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. После этого адвокат уехал за границу.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 день назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Расследование 7 часов назад

Курортный Роман Татьяны Навки

Общество 1 день назад

Нерентабельные дети: Как уничтожают РДКБ – единственный в России уникальный центр помощи малышам

Расследование 1 неделю назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 1 неделю назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Политика 39 минут назад

Путин об «иноагентах» и консерватизме, локдаун в Москве, каникулы в школах, разлад в «Яблоке»: главное к вечеру 21 октября

Общество 50 минут назад

Государственные RT и ТАСС оказались в числе СМИ с иностранным финансированием

Политика 2 часа назад

Алексей Навальный: «Премию посвящаю борцам с коррупцией»

Общество 2 часа назад

Прокуратура пришла в «Шанинку» с проверкой. С делом её ректора это не связано

Политика 3 часа назад

Александр Кынев: Большей дискредитации вакцинации, чем указ Собянина, невозможно представить

Общество 3 часа назад

Ректору «Шанинки» делают операцию на сердце. Прокуроры требовали отправить его в СИЗО

Политика 3 часа назад

Редкостная глупость со всех сторон: политолог прокомментировал новые ограничения в Москве

Общество 3 часа назад

Большинство россиян выступают за допуск к общественным местам и перелетам по QR-кодам

Политика 4 часа назад

«Очень печально для демократии»: Второй человек в «Яблоке» попросил не давать Навальному премию Сахарова

Общество 4 часа назад

Холмсы на минималках: как работают частные сыщики в России

Общество 5 часов назад

«После объявления локдауна, скупили все билеты на самолеты. Это не нормально» Инфекционист - о несознательности россиян

Общество 5 часов назад

Власти Москвы рассказали, как будут работать кафе и бары после недели локдауна

Общество 5 часов назад

Россиянка стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике впервые с 2010 года

Общество 6 часов назад

Производителей конопли в России хотят защитить от полиции

Политика 6 часов назад

«Двурукий Янус» Михаила Соловова

Расследование 7 часов назад

Курортный Роман Татьяны Навки

Политика 7 часов назад

«Нам стыдно»: Члены «Яблока» раскритиковали политику партии и потребовали ее руководство сложить полномочия

Общество 8 часов назад

Масоны России сообщили, что локдаун может продлиться до начала зимы. Сам тайный Орден на время будет закрыт

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика